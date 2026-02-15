Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Hajmeresztő bejelentés; Szoboszlait megalázta a Liverpool

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 15. 14:30
Liu ShaoangLiverpooltéli olimpiaLindsey Vonn
Váratlan bejelentést tettek, miután Lindsey Vonn hatalmasat bukott a téli olimpián. A Liverpool-Manchester City rangadót követően saját csapata hozta kellemetlen helyzetbe Szoboszlai Dominikot. Liu Shaoangot és társait megalázták az ötkarikás játékokon. Ezek voltak a Bors legolvasottabb heti sporthírei.

Szoboszlai Dominik a Liverpool bakija, Lindey Vonn egy hajmeresztő nyilatkozat, Liu Shaoang pedig egy ízléstelen ünneplés miatt került be a Top-válogatásunkba, azaz a Bors legolvasottabb cikkei közé ezen a héten.

Szoboszlai Dominik neve még mindig gondokat okoz Liverpoolban
Szoboszlai Dominik neve még mindig gondokat okoz Liverpoolban Fotó: Catherine Ivill - AMA

Elírták Szoboszlai nevét

A Pool-City múltheti rangadón gyakorlatilag minden a magyar válogatott csapatkapitányáról szólt. Először jött a parádés szabadrúgásgólja, majd pedig a megosztó kiállítása. Ezzel azonban még nem ért véget Szoboszlai főszerepe: a mérkőzést követően saját klubja miatt került a figyelem középpontjába, miután a Liverpool képtelen volt helyesen írni a magyar játékos nevét. 

"Vereség, Szobsozlai lenyűgöző szabadrúgásgóllal" – írta a klub egyik sajtómunkatársa a magyar középpályással kapcsolatos videóhoz. A részletekről ezen a linken olvashatsz bővebben.

Már Lindsey Vonn visszatéréséről beszélnek

Jelenleg az egész sportvilág azért izgul, hogy a téli olimpián szerencsétlen síbalesetet szenvedő legenda talpra tud-e állni valaha. Eközben Kajsa Vickhoff Lie hajmeresztő nyilatkozatott tett sporttársával kapcsolatban. A norvég síző egy interjúban azt mondta, nem lenne meglepve ha már az olimpiát követő világkupán látnánk a Lindey Vonnt. A részleteket ezen a linken találod.

Megalázták Liu Shaoangot

A házigazda olaszok nyerték a rövidpályás gyorskorcsolyázás első számát, a 2000 méteres vegyes váltót a téli olimpián. Sokaknál azonban kiverte a biztosítékot, hogy a befejező ember Pietro Sighel a magabiztos előny birtokában háttal korcsolyázott a célba, ezzel megalázva a mögötte érkezőket, akik között ott volt Liu Shaoang is. A megosztó pillanatról ezen a link olvashatsz.

 

