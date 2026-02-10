Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Óriási hangrobbanás: Megalázták Liu Shaoangot és társait a téli olimpián

Liu Shao­ang
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 10. 14:10
rövidpályás gyorskorcsolyatéli olimpia
Ellenfeleit megalázó módon, a magabiztos előny birtokában háttal korcsolyázott be a célba egy olasz versenyző a 2000 méteres vegyes váltó döntőjében. A magyarként kétszeres olimpiai bajnok Liu Shaoangot is soraiban tudó kínaiak hiába vezettek sokáig a fináléban, végül még a dobogóról is lecsúsztak.
A házigazda olaszok nyerték a rövidpályás gyorskorcsolyázás első számát, a 2000 méteres vegyes váltót a téli olimpián. Sokaknál azonban kiverte a biztosítékot, hogy a befejező ember Pietro Sighel a magabiztos előny birtokában háttal korcsolyázott a célba, miközben a Forum di Milano közönsége óriási hangrobbanásban tört ki. Liu Shaoang és Kína pedig végül még a dobogóról is lemaradt.

Liu Shaoang a téli olimpián
A Liu Shaoangot is soraiban tudó kínaiak hiába vezettek sokáig a fináléban, végül még a dobogóról is lecsúsztak Fotó: Matthew Stockman / Getty Images

Liu Shaoang lecsúszott a dobogóról Kínával

A döntőben hiába vezettek a magyarként kétszeres olimpiai bajnok Liu Shaoangot is soraiban tudó kínaiak, az ázsiai csapat kétszer is hibázott, így az olaszok álltak az élre, és nyerték meg jelentős előnnyel a finálét. 

Sokan viszont úgy vélik, ettől függetenül is megalázó volt, hogy Pietro Sighel háttal korcsolyázott be a a célba.

Short Track Speed Skating - Milano Cortina 2026 Winter Olympics: Day 4
Pietro Sighel háttal korcsolyázott be a a célba Fotó: Joosep Martinson / Getty Images

Az ezüstérem végül a kanadaiaké lett, a bronz pedig a belgáké.

A rövidpályás gyorskorcsolya küzdelmei csütörtökön a női 500 és a férfi 1000 méter küzdelmeivel folytatódnak.

 

 

