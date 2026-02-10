Óriási hangrobbanás: Megalázták Liu Shaoangot és társait a téli olimpián

A házigazda olaszok nyerték a rövidpályás gyorskorcsolyázás első számát, a 2000 méteres vegyes váltót a téli olimpián. Sokaknál azonban kiverte a biztosítékot, hogy a befejező ember Pietro Sighel a magabiztos előny birtokában háttal korcsolyázott a célba, miközben a Forum di Milano közönsége óriási hangrobbanásban tört ki. Liu Shaoang és Kína pedig végül még a dobogóról is lemaradt.
A döntőben hiába vezettek a magyarként kétszeres olimpiai bajnok Liu Shaoangot is soraiban tudó kínaiak, az ázsiai csapat kétszer is hibázott, így az olaszok álltak az élre, és nyerték meg jelentős előnnyel a finálét.
Sokan viszont úgy vélik, ettől függetenül is megalázó volt, hogy Pietro Sighel háttal korcsolyázott be a a célba.
Az ezüstérem végül a kanadaiaké lett, a bronz pedig a belgáké.
A rövidpályás gyorskorcsolya küzdelmei csütörtökön a női 500 és a férfi 1000 méter küzdelmeivel folytatódnak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.