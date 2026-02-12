Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Lívia, Lídia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Árulkodó fotó Lindsey Vonnról: még nagyobb borzalom fenyegette

lindsey vonn
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 12. 20:45
téli olimpia 2026bukáskórházbaleset
Kritikus vészhelyzetben volt, a szakértő szerint elveszíthette volna a bal lábát. Lindsey Vonn állapota: már háromszor műtötték szörnyű bukása után, de könnyen még rosszabbul is járhatott volna.

Vasárnap és hétfő után szerdán harmadszor is megműtötték Lindsey Vonnt, aki a milánó-cortinai 2026-os téli olimpia nő lesiklóvesenyén szenvedett borzalmas sérülést. A bukása után fájdalmában üvöltő amerikai világsztárt mentőhelikopterrel vitték kórházba, ahol azóta is a nyilvánosságtól gondosan elzárva ápolják. Ő azonban az operációi között már másodszor posztolt a közösségi oldalain. Jól látható a fotókon Lindsey Vonn állapota a betegágyán.

Lindsey Vonn állapota kritikus volt
Lindsey Vonn állapota kritikus volt, akár el is veszíthette volna a bal lábát a szaktekintély szerint / Fotó: Handout

Az olasz egészségügyi személyzetet szigorú titoktartásra kötelezték az amerikai stáb tagjai, de Vonn már másodszor adott helyzetjelentést a hogylétéről.

– Ma volt a harmadik műtétem, ami sikeres volt. A mai siker teljesen mást jelent, mint néhány nappal ezelőtt. 

Haladok előre, és bár tudom, hogy lassan, de rendben leszek.

Hálás vagyok a hihetetlen orvosi személyzetnek, a barátaimnak, a családomnak, akik mellettem voltak, továbbá az áradó szeretetért és támogatásért a világ minden tájáról. Továbbá hatalmas gratuláció a csapattársaimnak és az amerikai csapat összes sportolójának, akik inspirálnak, és adnak nekem valamit, amiért szoríthatok – írta a képek mellé Lindsey Vonn.

Lindsey Vonn friss kórházi fotóit IDE  kattintva nézheted meg.

A 41 évesen egyik térdében protézissel, a másikban két hete elszakadt keresztszalaggal rajthoz állt, óriási kockáztatására csúnyán ráfizetett olimpiai és világbajnok sízőnő kórházi képe – különösen a komplexen eltört csontjait rögzítő külső fémszerkezet – láttán a Bildnek nyilatkozott dr. Ulrich Boenisch.  A világ egyik legelismertebb térdspecialistája elárulta, milyen volt valójában Lindsey Vonn állapota, amikor hosszas helyszíni ápolás után a trevisói Ca' Foncello-kórházba vitték.

Lindsey Vonn állapota kritikus volt, elveszíthette volna a bal lábát

A szaktekintély szerint mindebből látszik, hogy minden idők egyik legeredményesebb alpesi sízője kritikus vészhelyzetben volt a mentőhelikopterben, amely akár a bal lába elvesztésével is járhatott volna.

Sípcsonttörés esetében mindig számolni kell a kompartment szindrómával 

– mondta az akár a láb elvesztését is okozó, rendkívül súlyos kórképről az augsburgi Hessingpark Klinika orvosigazgatója, aki korábban a német alpesi síválogatott orvosaként is dolgozott. 

Ez azt jelenti, hogy a lágy szövetek annyira károsodnak a vérzés miatt, hogy megnövekszik a nyomás, másodlagosan károsítva az ereket, idegeket és izmokat. 

Ennek elkerülése teszi szükségessé a Vonn kórházi ágyán készült képeken látható fémkeretet. A Boenisch megfogalmazása szerint "kirakósként összeillesztett", és a vázhoz a törések alatt és felett keresztrudakkal rögzített csontok csak így maradnak helyes helyzetben, enyhítve a lágy szövetekre nehezedő nyomást. 

Azt egyelőre nem árulták el, hogy szenvedett-e újabb szalagsérüléseket is, de a német szaktekintély szerint ez most másodlagos is.

– Ez ilyenkor sokadrangú kérdés. Ha megnézzük a bukás utáni lábtartását, látható, hogy nem megfelelő pozícióban álltak. Ilyenkor a láb kiegyenesítése a legfontosabb, aztán a lágy szövetek és az erek jönnek – magyarázta dr. Ulrich Boenisch, aki szerint Vonn a lehető legjobb kezekbe került az idegsebészetéről híres trevisói kórházban.

Lindsey Vonn bukása:

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu