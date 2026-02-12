Árulkodó fotó Lindsey Vonnról: még nagyobb borzalom fenyegette

Vasárnap és hétfő után szerdán harmadszor is megműtötték Lindsey Vonnt, aki a milánó-cortinai 2026-os téli olimpia nő lesiklóvesenyén szenvedett borzalmas sérülést. A bukása után fájdalmában üvöltő amerikai világsztárt mentőhelikopterrel vitték kórházba, ahol azóta is a nyilvánosságtól gondosan elzárva ápolják. Ő azonban az operációi között már másodszor posztolt a közösségi oldalain. Jól látható a fotókon Lindsey Vonn állapota a betegágyán.

Lindsey Vonn állapota kritikus volt, akár el is veszíthette volna a bal lábát a szaktekintély szerint / Fotó: Handout

Az olasz egészségügyi személyzetet szigorú titoktartásra kötelezték az amerikai stáb tagjai, de Vonn már másodszor adott helyzetjelentést a hogylétéről.

– Ma volt a harmadik műtétem, ami sikeres volt. A mai siker teljesen mást jelent, mint néhány nappal ezelőtt.

Haladok előre, és bár tudom, hogy lassan, de rendben leszek.

Hálás vagyok a hihetetlen orvosi személyzetnek, a barátaimnak, a családomnak, akik mellettem voltak, továbbá az áradó szeretetért és támogatásért a világ minden tájáról. Továbbá hatalmas gratuláció a csapattársaimnak és az amerikai csapat összes sportolójának, akik inspirálnak, és adnak nekem valamit, amiért szoríthatok – írta a képek mellé Lindsey Vonn.

Lindsey Vonn friss kórházi fotóit IDE kattintva nézheted meg.

A 41 évesen egyik térdében protézissel, a másikban két hete elszakadt keresztszalaggal rajthoz állt, óriási kockáztatására csúnyán ráfizetett olimpiai és világbajnok sízőnő kórházi képe – különösen a komplexen eltört csontjait rögzítő külső fémszerkezet – láttán a Bildnek nyilatkozott dr. Ulrich Boenisch. A világ egyik legelismertebb térdspecialistája elárulta, milyen volt valójában Lindsey Vonn állapota, amikor hosszas helyszíni ápolás után a trevisói Ca' Foncello-kórházba vitték.

Lindsey Vonn állapota kritikus volt, elveszíthette volna a bal lábát

A szaktekintély szerint mindebből látszik, hogy minden idők egyik legeredményesebb alpesi sízője kritikus vészhelyzetben volt a mentőhelikopterben, amely akár a bal lába elvesztésével is járhatott volna.

Sípcsonttörés esetében mindig számolni kell a kompartment szindrómával

– mondta az akár a láb elvesztését is okozó, rendkívül súlyos kórképről az augsburgi Hessingpark Klinika orvosigazgatója, aki korábban a német alpesi síválogatott orvosaként is dolgozott.