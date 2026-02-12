Árulkodó fotó Lindsey Vonnról: még nagyobb borzalom fenyegette

Vasárnap és hétfő után szerdán harmadszor is megműtötték Lindsey Vonnt, aki a milánó-cortinai 2026-os téli olimpia nő lesiklóvesenyén szenvedett borzalmas sérülést. A bukása után fájdalmában üvöltő amerikai világsztárt mentőhelikopterrel vitték kórházba, ahol azóta is a nyilvánosságtól gondosan elzárva ápolják. Ő azonban az operációi között már másodszor posztolt a közösségi oldalain. Jól látható a fotókon Lindsey Vonn állapota a betegágyán.
Az olasz egészségügyi személyzetet szigorú titoktartásra kötelezték az amerikai stáb tagjai, de Vonn már másodszor adott helyzetjelentést a hogylétéről.
– Ma volt a harmadik műtétem, ami sikeres volt. A mai siker teljesen mást jelent, mint néhány nappal ezelőtt.
Haladok előre, és bár tudom, hogy lassan, de rendben leszek.
Hálás vagyok a hihetetlen orvosi személyzetnek, a barátaimnak, a családomnak, akik mellettem voltak, továbbá az áradó szeretetért és támogatásért a világ minden tájáról. Továbbá hatalmas gratuláció a csapattársaimnak és az amerikai csapat összes sportolójának, akik inspirálnak, és adnak nekem valamit, amiért szoríthatok – írta a képek mellé Lindsey Vonn.
Lindsey Vonn friss kórházi fotóit IDE kattintva nézheted meg.
A 41 évesen egyik térdében protézissel, a másikban két hete elszakadt keresztszalaggal rajthoz állt, óriási kockáztatására csúnyán ráfizetett olimpiai és világbajnok sízőnő kórházi képe – különösen a komplexen eltört csontjait rögzítő külső fémszerkezet – láttán a Bildnek nyilatkozott dr. Ulrich Boenisch. A világ egyik legelismertebb térdspecialistája elárulta, milyen volt valójában Lindsey Vonn állapota, amikor hosszas helyszíni ápolás után a trevisói Ca' Foncello-kórházba vitték.
A szaktekintély szerint mindebből látszik, hogy minden idők egyik legeredményesebb alpesi sízője kritikus vészhelyzetben volt a mentőhelikopterben, amely akár a bal lába elvesztésével is járhatott volna.
Sípcsonttörés esetében mindig számolni kell a kompartment szindrómával
– mondta az akár a láb elvesztését is okozó, rendkívül súlyos kórképről az augsburgi Hessingpark Klinika orvosigazgatója, aki korábban a német alpesi síválogatott orvosaként is dolgozott.
– Ez azt jelenti, hogy a lágy szövetek annyira károsodnak a vérzés miatt, hogy megnövekszik a nyomás, másodlagosan károsítva az ereket, idegeket és izmokat.
Ennek elkerülése teszi szükségessé a Vonn kórházi ágyán készült képeken látható fémkeretet. A Boenisch megfogalmazása szerint "kirakósként összeillesztett", és a vázhoz a törések alatt és felett keresztrudakkal rögzített csontok csak így maradnak helyes helyzetben, enyhítve a lágy szövetekre nehezedő nyomást.
Azt egyelőre nem árulták el, hogy szenvedett-e újabb szalagsérüléseket is, de a német szaktekintély szerint ez most másodlagos is.
– Ez ilyenkor sokadrangú kérdés. Ha megnézzük a bukás utáni lábtartását, látható, hogy nem megfelelő pozícióban álltak. Ilyenkor a láb kiegyenesítése a legfontosabb, aztán a lágy szövetek és az erek jönnek – magyarázta dr. Ulrich Boenisch, aki szerint Vonn a lehető legjobb kezekbe került az idegsebészetéről híres trevisói kórházban.
Lindsey Vonn bukása:
