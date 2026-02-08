Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Senki nem vette komolyan, Szoboszlai hatalmas bombagólt lőtt

szoboszlai dominik
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 08. 19:11 / FRISSÍTÉS: 2026. február 08. 19:13
liverpoolmanchester city
Az Arsenal után a Manchester Citynek is szabadrúgásból talált be a magyar középpályás. Szoboszlai Dominikot gólja előtt nem vette komolyan a Manchester City.

Hatalmas gólt lőtt szabadrúgásból Szoboszlai Dominik. A magyar focista a Liverpool-Manchester City meccs 74. percében talált be. A vendég védelem mindössze kétemberes sorfallal készült, Szoboszlai köszönte szépen és irtózatos bombagólt lőtt.

Liverpool v Manchester City - Premier League
Szoboszlai Dominik a Liverpool-Manchester City meccsen is lecsapott Fotó: Liverpool FC

Szoboszlai augusztusban a másik nagyágyú, az Arsenal ellen lőtt bődületes szabadrúgásgólt.

