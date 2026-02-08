Senki nem vette komolyan, Szoboszlai hatalmas bombagólt lőtt

Hatalmas gólt lőtt szabadrúgásból Szoboszlai Dominik. A magyar focista a Liverpool-Manchester City meccs 74. percében talált be. A vendég védelem mindössze kétemberes sorfallal készült, Szoboszlai köszönte szépen és irtózatos bombagólt lőtt.
Szoboszlai augusztusban a másik nagyágyú, az Arsenal ellen lőtt bődületes szabadrúgásgólt.
