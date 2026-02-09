Hajmeresztő bejelentést tettek Lindsey Vonn állapotáról

Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Váratlan bejelentést tettek, miután az amerikai síklasszis hatalmasat bukott a téli olimpia női lesiklóversenyén. Lindsey Vonnt továbbra is az intenzív osztályon ápolják, de a jövője kapcsán nem tartják kizártnak a visszatérését.
Miközben a világ közvéleménye attól tart, hogy Lindsey Vonn súlyos balesete maradandó sérülésekkel járhat, a norvég síző, Kajsa Vickhoff Lie megnyugtatta a kedélyeket. Elsőre hajmeresztő bejelentést tett: kijelentette, hogy nem lenne meglepve, ha még ebben az évben újra látná Vonnt a világkupa rajtlistáján. Az amerikai sztárt a vasárnapi bukása után megműtötték, és intenzív osztályon ápolják.

Lindsey Vonn számára pár másodperc után véget ért a téli olimpia
Lindsey Vonn számára pár másodperc után véget ért a téli olimpia Fotó: Daniel Kopatsch/VOIGT

Szorítok neki, és remélem, hogy visszatér. Az olimpia után még van egy világkupa, és nem tudom, hogy láthatjuk-e őt újra olimpián... Nem lennék meglepve, ha újra indulna, de a baleset nem nézett ki jól

- fogalmazott a norvég versenyző, akit az Express idézett.

Lindsey Vonn már az olimpia előtt is megsérült

Az olimpiai és kétszeres világbajnok, a világkupa szakági pontversenyében listavezető Vonn számára csupán másodpercekig tartott a téli olimpia, mivel a pálya elején rosszul vette be az egyik kanyart, és hatalmasat esett. Csaknem húsz percig ápolták a havon, majd mentőhelikopterrel szállították kórházba, ahol kiderült, hogy eltört a bal lába, és meg kellett műteni. A 41 éves alpesi síző eleve súlyos térdsérüléssel állt rajthoz, ugyanis a vk-sorozat előző heti állomásán, Crans-Montanában is nagyot esett, elszakadt az elülső keresztszalagja, ráadásul csontzúzódást és porcsérülést is szenvedett.

Az olimpia szervezői közben hangsúlyozták, hogy csak Vonnt terheli a felelősség azért, hogy sérülten is rajthoz állt.

Biztosítottunk neki edzéslehetőséget, majd úgy döntött a csapatával együtt, hogy elindul. A mentők pedig remek munkát végeztek

 - összegzett Pierre Ducrey, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság sportigazgatója.

 

