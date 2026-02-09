Hajmeresztő bejelentést tettek Lindsey Vonn állapotáról

Miközben a világ közvéleménye attól tart, hogy Lindsey Vonn súlyos balesete maradandó sérülésekkel járhat, a norvég síző, Kajsa Vickhoff Lie megnyugtatta a kedélyeket. Elsőre hajmeresztő bejelentést tett: kijelentette, hogy nem lenne meglepve, ha még ebben az évben újra látná Vonnt a világkupa rajtlistáján. Az amerikai sztárt a vasárnapi bukása után megműtötték, és intenzív osztályon ápolják.
Szorítok neki, és remélem, hogy visszatér. Az olimpia után még van egy világkupa, és nem tudom, hogy láthatjuk-e őt újra olimpián... Nem lennék meglepve, ha újra indulna, de a baleset nem nézett ki jól
- fogalmazott a norvég versenyző, akit az Express idézett.
Az olimpiai és kétszeres világbajnok, a világkupa szakági pontversenyében listavezető Vonn számára csupán másodpercekig tartott a téli olimpia, mivel a pálya elején rosszul vette be az egyik kanyart, és hatalmasat esett. Csaknem húsz percig ápolták a havon, majd mentőhelikopterrel szállították kórházba, ahol kiderült, hogy eltört a bal lába, és meg kellett műteni. A 41 éves alpesi síző eleve súlyos térdsérüléssel állt rajthoz, ugyanis a vk-sorozat előző heti állomásán, Crans-Montanában is nagyot esett, elszakadt az elülső keresztszalagja, ráadásul csontzúzódást és porcsérülést is szenvedett.
Az olimpia szervezői közben hangsúlyozták, hogy csak Vonnt terheli a felelősség azért, hogy sérülten is rajthoz állt.
Biztosítottunk neki edzéslehetőséget, majd úgy döntött a csapatával együtt, hogy elindul. A mentők pedig remek munkát végeztek
- összegzett Pierre Ducrey, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság sportigazgatója.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.