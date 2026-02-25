Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Géza névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Életem eddigi legrosszabb érzése volt" – feladta a versenyt, meg kellett műteni az olimpikon szívét

olimpikon
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 25. 16:50
téli olimpiaszívműtétolimpia
Azonnal műteni kellett a sportolót. Az olimpikonnak eltökélt szándéka, hogy négy év múlva visszatér.

Szívműtéten esett át Tommaso Giacomel olasz biatlonista olimpikon, mindössze néhány nappal azután, hogy kénytelen volt feladni utolsó versenyét a 2026-os téli olimpián.

olimpikon
Szívműtéten esett át az olimpikon
Fotó: Patrick Smith /  GettyImages

Sikeresen megműtötték az olimpikont

A 25 éves sportoló a milánói Galeazzi Kórházban esett át egy úgynevezett ablációs beavatkozáson, amelyet az Olasz Téli Sportszövetség (FISI) közlése szerint „teljes sikerrel” hajtottak végre. A tájékoztatás szerint Giacomel várhatóan február 26-án, csütörtökön hagyhatja el a kórházat.  A sportoló néhány nappal korábban közösségi oldalán számolt be arról, miért döntött úgy, hogy visszalép a versenytől a milánói-cortinai játékokon. Elmondása szerint a második fekvő lövészet után hirtelen úgy érezte, a teste nem működik megfelelően.

Alig kaptam levegőt, és alig tudtam mozogni, ezért meg kellett állnom. Életem eddigi legrosszabb érzése volt

 – írta Instagram-bejegyzésében

Hozzátette: megpróbálta lassabban teljesíteni a harmadik kör első szakaszát, de a szervezete már nem engedte, hogy folytassa a versenyt. A helyzetben frusztrációt, dühöt és csalódottságot érzett.

Lesújtó érzés volt megállni, de aznap semmit sem tehettem a saját testem ellen. Nem így képzeltem el a játékok végét, de nem adom fel. Négy év gyorsan elrepül, és Franciaországban újra megpróbálom

 – fogalmazott. 

A sportoló egy kórházi ágyon készült fotót is megosztott, amelyen több orvosi érzékelő látható a mellkasán. (A képet ide kattintva lehet megnézni.) Az Olasz Téli Sportszövetség közlése szerint az orvosi bizottság több vizsgálatot végzett Giacomelen, köztük CT-t, MRI-t és maximális terheléses vizsgálatot, amelyek eredményei normálisak voltak. Egy későbbi elektrofiziológiai vizsgálat azonban pitvari ingerületvezetési rendellenességet mutatott ki, ami indokolttá tette az ablációs beavatkozást. 

A sportolót a kórházból való távozása után két héttel kontrollvizsgálatokra várják. A szövetség tájékoztatása szerint ezek lezárultát követően visszatérhet a rendszeres edzésekhez, derül ki a People cikkéből.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu