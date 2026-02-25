"Életem eddigi legrosszabb érzése volt" – feladta a versenyt, meg kellett műteni az olimpikon szívét

Szívműtéten esett át Tommaso Giacomel olasz biatlonista olimpikon, mindössze néhány nappal azután, hogy kénytelen volt feladni utolsó versenyét a 2026-os téli olimpián.

Szívműtéten esett át az olimpikon

Sikeresen megműtötték az olimpikont

A 25 éves sportoló a milánói Galeazzi Kórházban esett át egy úgynevezett ablációs beavatkozáson, amelyet az Olasz Téli Sportszövetség (FISI) közlése szerint „teljes sikerrel” hajtottak végre. A tájékoztatás szerint Giacomel várhatóan február 26-án, csütörtökön hagyhatja el a kórházat. A sportoló néhány nappal korábban közösségi oldalán számolt be arról, miért döntött úgy, hogy visszalép a versenytől a milánói-cortinai játékokon. Elmondása szerint a második fekvő lövészet után hirtelen úgy érezte, a teste nem működik megfelelően.

Alig kaptam levegőt, és alig tudtam mozogni, ezért meg kellett állnom. Életem eddigi legrosszabb érzése volt

– írta Instagram-bejegyzésében.

Hozzátette: megpróbálta lassabban teljesíteni a harmadik kör első szakaszát, de a szervezete már nem engedte, hogy folytassa a versenyt. A helyzetben frusztrációt, dühöt és csalódottságot érzett.

Lesújtó érzés volt megállni, de aznap semmit sem tehettem a saját testem ellen. Nem így képzeltem el a játékok végét, de nem adom fel. Négy év gyorsan elrepül, és Franciaországban újra megpróbálom

– fogalmazott.

A sportoló egy kórházi ágyon készült fotót is megosztott, amelyen több orvosi érzékelő látható a mellkasán. (A képet ide kattintva lehet megnézni.) Az Olasz Téli Sportszövetség közlése szerint az orvosi bizottság több vizsgálatot végzett Giacomelen, köztük CT-t, MRI-t és maximális terheléses vizsgálatot, amelyek eredményei normálisak voltak. Egy későbbi elektrofiziológiai vizsgálat azonban pitvari ingerületvezetési rendellenességet mutatott ki, ami indokolttá tette az ablációs beavatkozást.

A sportolót a kórházból való távozása után két héttel kontrollvizsgálatokra várják. A szövetség tájékoztatása szerint ezek lezárultát követően visszatérhet a rendszeres edzésekhez, derül ki a People cikkéből.