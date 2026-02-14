Ez egyre rosszabb, Lindsey Vonn aggasztó bejelentést tett

A Lindsey Vonn már három műtéten esett át a téli olimpián elszenvedett baleste óta, de a kórházi ágyáról készített videóban elárulta, további két operáció vár rá. Az olimpiai és kétszeres világbajnok amerikai síző megköszönte a támogatásokat.

Lindsey Vonnra további műtétek várnak Fotó: Julian Finney

Sziasztok, csak szerettem volna egy kis friss hírt adni, és nagyon köszönöm mindenkinek, aki virágokat, leveleket és plüssállatokat küldött nekem. Ez egyszerűen csodálatos, és nagyon sokat segített nekem. Az elmúlt néhány nap nagyon nehéz volt a kórházban. Végre jobban érzem magam, de még hosszú, hosszú út áll előttem. Holnap újabb műtétem lesz, és remélem, hogy az jól fog sikerülni, akkor talán elhagyhatom a kórházat és hazamehetek, de utána újabb operáció vár rám. Még nem tudom pontosan, hogy ez mit jelent, amíg nem kapok jobb képalkotó vizsgálati eredményeket, de nagyjából ez a helyzet

- fogalmazott Vonn, akit a The Sun idézett.

Lindsey Vonn balesete

Az olimpiai és kétszeres világbajnok, a világkupa szakági pontversenyében listavezető Lindsey Vonn számára csupán másodpercekig tartott a verseny, mivel a pálya elején rosszul vette be az egyik kanyart, beakadt a válla a kapuba, elveszítette uralmát a lécei felett és hatalmasat esett. Csaknem húsz percig ápolták a havon, majd mentőhelikopterrel szállították kórházba.