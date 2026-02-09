Ijesztő hír jött, Lindsey Vonn az intenzív osztályra került – Videó

Nem az a kérdés Lindsey Vonn bukása után, hogy ezzel vége-e az alpesisíző világsztár karrierjének, hanem, hogy nem szenvedett-e maradandó sérülést. A 41 éves, olimpiai és világbajnok amerikai sztár két héttel a bal térdében elszenvedett keresztszalag-szakadás után állt rajthoz a Milánóban és Cortina d’Ampezzóban zajló téli olimpia lesiklószámában. Sajnos azoknak a szakértőknek lett igazuk, akik előre jelezték: brutális kockázatot vállal a versenyzéssel (akadt, aki szerint a legrosszabb esetben akár kerekesszékben is végezheti, hiszen a másik, jobb térdébe már korábban protézist építettek, amely szintén roncsolhatja a csontjait). A vasárnapi horrorbalesete után mentőhelikopterrel kórházba szállított Vonnt még aznap megműtötték – „a bal lábában eltört csont stabilizálása” volt az operáció célja –, és hírügynökségi jelentések szerint a trevisói kórház intenzív osztályán ápolják.
Szerencsére nem azért került a gyógyintézmény speciális részlegére, mert életveszélyben van – ellenkezőleg: egybehangzó hírek szerint stabil az állapota. Csakhogy a kórházban csak így tudják biztosítani a Lindsey Vonn kaliberű világsztár magánszféráját, testi-lelki nyugalmát. A legfrissebb értesülések szerint az olasz orvosok mellett Vonn sebésze is jelen van, aki a leginkább képben van a pályafutása során megannyi súlyos sérülést elszenvedett sportoló állapotával.
A két lesiklóedzés során minden rendben volt, remek időt ért el, de a futamon hamar beütött a krach a 2010-es (Vancouver) ötkarikás aranya után minden áron a másodikra is vágyó amerikai világklasszisnál. A pálya elején, 13 másodperccel a rajt után egy kapunál elvesztette az egyensúlyát, és óriási repülés után szerencsétlenül esett. Miután a havon mozdulatlanul maradt, fájdalmában üvöltő Vonnt a helyszíni ápolása után helikopterrel kórházba szállították, az amerikai csapat szakvezetője, Alex Hödlmoser elmondta: a jelek szerint ezúttal lábszártörést szenvedett. Pontosabb információkat hétfőn jelentenek be.
