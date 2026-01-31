Kiteregette a szennyest a magyar válogatott lapátra tett játékosa

Az utóbbi időben sok kérdést kapott Zalánki Gergő azzal kapcsolatban, mi történt, és miért nem volt tagja a magyar válogatottnak a férfi vízilabda Eb-n. Az olimpiai bronzérmes, világ-, és Európa-bajnok vízilabdázó először nem szeretett volna erről beszélni, mivel a helyzet számára sem volt egyértelmű, ám hosszas mérlegelés után úgy döntött, mégis megszólal. Méghozzá azért, mert fontosnak tartja, hogy elmondhassa a nézőpontját.
2023 nyarán, a Los Angeles-i Világkupát megelőzően – a válogatottal dolgozó sportpszichológus javaslatára – felmerült, hogy az olimpia után egy nyarat feltöltődés céljából a családommal töltsek. Ezt a döntést nem egyedül hoztam meg, a szövetség is támogatott. A vízilabdában ez egy elfogadott gyakorlat, így a döntés látszólag nem volt kockázatos
– fogalmazott az Instagram-oldalán közzétett bejegyzésben Zalánki Gergő. Hozzátette, a 2024-es év rendkívüli pszichés terheléssel járt számára. Klubja, a Pro Recco csődbe ment, és teljes bizonytalanságban készült az olimpiára.
Ebben a helyzetben a korábban egyeztetett pihenő már nem kényelmi döntés volt, hanem a lelki stabilitásom megőrzését segítette elő. Meggyőződésem, hogy hosszú távon ez a válogatott érdekeit is szolgálta, hiszen a megfelelő teljesítményhez – különösen ezen a szinten – elengedhetetlen a szellemi rekreáció
– írta a 30 éves vízilabdázó.
Zalánki elárulta, a pihenő megkezdésével egy időben a kommunikáció hangneme megváltozott, majd idővel teljesen megszűnt. A bő keret összetartásaira sem kapott meghívót, illetve lehetőséget arra, hogy bizonyítson.
Szakmai indoklás nélkül maradtam ki az Európa-bajnokságról is. Többször próbáltam választ kapni arra, mi a konkrét oka ennek a kialakult helyzetnek, mit tehetek azért, hogy ez megoldódjon
– állítja a olimpiai bronzérmes, világ-, és Európa-bajnok sportoló. Úgy fogalmazott, különösen nehéz volt számára megélni azt, hogy utólag vitatott lett a korábban mindenki által elfogadott döntés, miszerint elengedték az említett időszakra, majd ez később indokként szolgált arra, hogy ne térhessen vissza.
Mindez azért is érthetetlen számomra, mert a sportágban a múltban és jelenleg is több játékos él(t) hasonló lehetőséggel, és ez soha nem jelentett problémát. Ez a kettős mérce bizonytalanságot kelt bennem, és megkérdőjelezi mindazt, amiért hosszú éveken át dolgoztam. A vízilabda az életem. Aki ismer, tudja, mennyire komolyan veszem, minden gondolatom e körül forog, és rengeteg erőfeszítést tettem azért, egészen kiskorom óta, hogy erre a szintre eljussak. A klubomban, ahol lehetőséget kapok, mindent megteszek a csapat jó teljesítményéért: a motivációm megvan, a munkába vetett hitem erős. Amit hiányolok, az a tiszta és őszinte kommunikáció
– írta Zalánki Gergő. Kiemelte, nem támadni szeretne, hanem megértetni: a mentális egészség nem kiváltság, hanem alapfeltétel.
Hiszem, hogy a magyar vízilabda akkor lehet igazán erős, ha ebben nincs különbség játékos és játékos között.
