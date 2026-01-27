Milliókat kapnak a magyarokat verő szerb pólósok

Mint ismert, a magyar válogatott vasárnap szoros csatában maradt alul Szerbiával a férfi vízilabda-Eb döntőjében. Varga Zsolt csapata a negyedik negyedben már nem tudta tartani a lépést a házigazdával, és 10-7-es vereséget követően ezüstéremmel térhetett haza a kontinenstornáról. A magyar pólósoknak ezzel az eredménnyel nincs okuk a csalódottságra, azonban az aranyérmes szerbek egy fokkal biztosan boldogabbak voltak, főleg amikor megtudták, mi vár rájuk a győzelem után.

Szerbia 2018 után nyerte meg ismét a vízilabda-Eb-t Fotó: Getty Images

Vízilabda-Eb: milliókkal gazdagodnak a szerb pólósok

A szerb-kormány közleményt adott ki, miszerint a vízilabda válogatott minden tagja 20 ezer eurós (közel 8 millió forint) pénzjutalomban részesül. Ugyanekkora összeg üti Uros Sztevanovic szövetségi kapitány markát is.

Ez jól mutatja, mennyire fontos volt a kontinensviadal megnyerése a házigazdák számára. Bár Szerbia a legtöbb kiemelt tornán az esélyesek közé tartozik, viszont az utóbbi időben csak az olimpiákon jött ki a lépés, ahol már 2016 óta nem talál legyőzőre. Európa-bajnoki címet legutóbb 2018-ban nyertek, és az előző három kiírásban még a dobogóra sem állhattak fel.

Az ezüstérem mellett a magyar csapat két tagja is kapott külön elismerést: Manhercz Krisztiánt és Nagy Ákost beválasztották a torna álomcsapatába.