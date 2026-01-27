Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Angelika névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Milliókat kapnak a magyarokat verő szerb pólósok

vízilabda
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 27. 15:00
Szerbiamagyar válogatott
Hatalmas összeget kapnak a szerb pólósok. Magyarország legyőzése után a szerb-kormány pénzjutalommal díjazta a válogatott játékosait a vízilabda-Eb sikeréért.

Mint ismert, a magyar válogatott vasárnap szoros csatában maradt alul Szerbiával a férfi vízilabda-Eb döntőjében. Varga Zsolt csapata a negyedik negyedben már nem tudta tartani a lépést a házigazdával, és 10-7-es vereséget követően ezüstéremmel térhetett haza a kontinenstornáról. A magyar pólósoknak ezzel az eredménnyel nincs okuk a csalódottságra, azonban az aranyérmes szerbek egy fokkal biztosan boldogabbak voltak, főleg amikor megtudták, mi vár rájuk a győzelem után.

Szerbia 2018 után nyerte meg ismét a vízilabda-Eb-t
Szerbia 2018 után nyerte meg ismét a vízilabda-Eb-t Fotó: Getty Images

Vízilabda-Eb: milliókkal gazdagodnak a szerb pólósok

A szerb-kormány közleményt adott ki, miszerint a vízilabda válogatott minden tagja 20 ezer eurós (közel 8 millió forint) pénzjutalomban részesül. Ugyanekkora összeg üti Uros Sztevanovic szövetségi kapitány markát is.

Ez jól mutatja, mennyire fontos volt a kontinensviadal megnyerése a házigazdák számára. Bár Szerbia a legtöbb kiemelt tornán az esélyesek közé tartozik, viszont az utóbbi időben csak az olimpiákon jött ki a lépés, ahol már 2016 óta nem talál legyőzőre. Európa-bajnoki címet legutóbb 2018-ban nyertek, és az előző három kiírásban még a dobogóra sem állhattak fel.

Az ezüstérem mellett a magyar csapat két tagja is kapott külön elismerést: Manhercz Krisztiánt és Nagy Ákost beválasztották a torna álomcsapatába.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu