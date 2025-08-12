Nyaralás alatt lehet aranyérmes, megmutatta kisfiát a világbajnok magyar pólós

Hamarosan befejeződik a máltai nyári pólóbajnokság, így Zalánki Gergő és családja Athénba utazik. A 2023-as fukuokai világbajnokságon aranyérmes klasszis a görög Olympiakosz Pireusz szerződtetett játékosa, nyáron viszont engedéllyel a máltai ligában szerepelt.

Zalánki Gergő az olimpia után kért válogatott pihenőt / Fotó: Dömötör Csaba

A pólós a játékot összekötötte a családi nyaralással.

Három és fél éves kisfiam, Zénó SUP-ozás közben kijelentette, olyan jól érzi magát a szigetországban, hogy sohasem hagyja el Máltát. Szó mi szó, csodás környezetben élünk, a feleségemmel megegyeztünk abban, hogy életünk legszebb nyári vakációja ez, miközben én persze edzek, és csakis nyáron játszok az itteni bajnokságban"

– újságolta a Borsnak a 30 éves klasszis. Együttese, a Naptunes WPSC az ottani bajnoki elődöntőben az SLM Frank Saltot 15-14-re verte; mondani sem kell, Zalánki volt együttese legeredményesebbje 5 góllal.

Zalánki és kisfia a máltai nyaraláson / Fotó: Facebook

Az 1929-ben alapított klub eddigi 26 nyári bajnoki elsőségével kimagasló éllovas Máltán, jöhet a huszonhetedik, amennyiben az augusztus 24-re, 26-re és 28-re kiírt három mérkőzés közül kettőt megnyer a San Giljan ellen.

Remélem, az Olympiakosszal szerzett görög bajnoki címemet követi a máltai aranyérmem"

- fogalmazott Zalánki, aki a múlt idény elején jelezte Varga Zsolt szövetségi kapitánynak: mivel túlságosan megerőltető volt 2024 fizikailag és mentálisan, ezért 2025-re kikérőt kért, és kapott a nemzeti együttestől. Megbeszélte a szakemberrel, hogy a legutóbbi szingapúri vb-n ezüstérmes válogatottba visszatér, majd nemcsak a 2028-as, Los Angeles-be kiírt nyári játékokon, de rá négy esztendőre Brisbane-ben is bizonyítani szeretne.

