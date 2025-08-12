Nyaralás alatt lehet aranyérmes, megmutatta kisfiát a világbajnok magyar pólós

Hamarosan befejeződik a máltai nyári pólóbajnokság, így Zalánki Gergő és családja Athénba utazik. A 2023-as fukuokai világbajnokságon aranyérmes klasszis a görög Olympiakosz Pireusz szerződtetett játékosa, nyáron viszont engedéllyel a máltai ligában szerepelt.
A pólós a játékot összekötötte a családi nyaralással.
Három és fél éves kisfiam, Zénó SUP-ozás közben kijelentette, olyan jól érzi magát a szigetországban, hogy sohasem hagyja el Máltát. Szó mi szó, csodás környezetben élünk, a feleségemmel megegyeztünk abban, hogy életünk legszebb nyári vakációja ez, miközben én persze edzek, és csakis nyáron játszok az itteni bajnokságban"
– újságolta a Borsnak a 30 éves klasszis. Együttese, a Naptunes WPSC az ottani bajnoki elődöntőben az SLM Frank Saltot 15-14-re verte; mondani sem kell, Zalánki volt együttese legeredményesebbje 5 góllal.
Az 1929-ben alapított klub eddigi 26 nyári bajnoki elsőségével kimagasló éllovas Máltán, jöhet a huszonhetedik, amennyiben az augusztus 24-re, 26-re és 28-re kiírt három mérkőzés közül kettőt megnyer a San Giljan ellen.
Remélem, az Olympiakosszal szerzett görög bajnoki címemet követi a máltai aranyérmem"
- fogalmazott Zalánki, aki a múlt idény elején jelezte Varga Zsolt szövetségi kapitánynak: mivel túlságosan megerőltető volt 2024 fizikailag és mentálisan, ezért 2025-re kikérőt kért, és kapott a nemzeti együttestől. Megbeszélte a szakemberrel, hogy a legutóbbi szingapúri vb-n ezüstérmes válogatottba visszatér, majd nemcsak a 2028-as, Los Angeles-be kiírt nyári játékokon, de rá négy esztendőre Brisbane-ben is bizonyítani szeretne.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.