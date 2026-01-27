Szívszorító: vetélése után fedezték fel a sportoló kedvesének halálos betegségét

A Buffalo Sabres csapatkapitánya, Rasmus Dahlin és jegyese, Carolina Matovac őszintén beszéltek az átélt vetélésről, és az ezt követő szívszaggató fejleményekről.

A vetélés után újabb sokkoló hírt kapott a pár / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

A vetélést sokkoló hír követte

A pár az Instagramon osztotta meg, hogy a baba elvesztése szerepet játszott abban, hogy az orvosok nyáron fényt derítettek Matovac súlyos betegségére, aki azóta szívátültetésen is átesett, és egy franciaországi nyaralásuk során több héten keresztül gépek tartották életben.

Matovac elmondta, hogy a gyermekük kitűzött születésnapja ezen a hétfőn (2026.01.26) lett volna. Ennek emlékére egy fotót is megosztott, amelyen őt és párját repülővel szállítják kórházba.

Ma lett volna az a nap, amikor végre találkozhattunk volna. Első gyermekünkként mindig különleges helyet foglalsz el a szívünkben, annak ellenére, hogy soha nem volt lehetőségünk találkozni. Végtelen a szeretetünk irántad. Bár nem tapasztalhattad meg ezt a világot, szerepet játszottál abban, hogy továbbra is élhessek. Ha nem aggódtam volna miattad, talán soha nem hívunk segítséget, és nem megyünk kórházba. Ennek a döntésnek köszönhetően a megfelelő helyen voltam a megfelelő időben, amikor először fellépett a szívelégtelenségem. Ez csak egy a sok ok közül, amiért ma életben vagyok, és újra normális életet élhetek.”

- írta a 25 éves Matovac, akinek a szívelégtelenségére a vetélést követően derült fény.

Dahlin és Matovac közel egy évtizede vannak együtt, tavaly jegyezték el egymást. Az NHL-játékos nemrég nyílt meg annak kapcsán, hogy menyasszonya súlyos betegséggel küzd, és többször is újraélesztésre szorult.

A játékos a kórházi dolgozóknak is köszönetet mondott, hiszen több országban is megmentették kedvese életét - írja a New York Post.