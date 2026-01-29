„Nem tragédia, de…” – Mocsai Lajos kendőzetlen őszinteséggel beszélt a kézi Eb-ről

A 2024-es világbajnoki ötödik pozíciótól öt hellyel maradt el a dán-norvég-svéd közös rendezésű férfi kézilabda Eb-n a magyar válogatott. A korábbi szövetségi kapitány, Mocsai Lajos nem beszélt mellé, amikor megállapította: a csapat nem teljesítette azt, amit célként kitűztek – a nyolc közé jutást –, de a 10. pozíció nem tragédia.

Mocsai Lajos szerint nem tragédia ez az eredmény, de ha a szerencse mellénk állt volna a kézilabda Eb-n, más lenne az összkép / Fotó: Földi Imre

Mocsai Lajos a kézilabda Eb-ről

A bíráskodással nem szokásom foglalkozni, de a svédek elleni döntetlenünk során jogos hetest vettek el tőlünk a hajrában, majd szerdán a horvátokkal szembeni 27-25-ös vesztes találkozón az ellenfél javára ítéltek meg egy olyan kétes helyzetet, minek következtében a döntetlenünk elúszott. Alapvetően hiányzott a sérült klasszis beálló Bánhidi Bence, a védekezésünk pedig hullámzó volt a kontinensbajnokságon. Az Izland elleni 24-23-as vereségben látom a fordulópontot, onnantól megtört a lendület, viszont legalább az akaratot végig éreztem a játékosokon

– fogalmazott Mocsai Lajos, majd hozzátette: a 10. pozíciónk nem tragédia, de ha bizonyos helyzetekben a szerencse is mellénk állt volna, más az összkép. Pozitívumként hangsúlyozta: a kapuskérdést Palasics Kristóf és Bartucz László jól megoldották.

A 20. század legkiválóbb magyar kézilabdázója, Kovács Péter arról beszélt, hogy megítélése szerint két ok miatt maradt le a magyar válogatottról a nyolc közé jutásról.

Svájc ellen döntetlenre zártunk, Izlandtól pedig egy góllal kikaptunk. Ez a mínusz három pont visszavetette a csapatot, a középdöntőben pedig megengedhetetlen volt, hogy védelmünk három alkalommal is harmincnál több gólt kapott. Szégyenkezésre azonban nincs ok, hiszen például a svédeket mi ütöttük el az elődöntőtől. Bizonyosra veszem, hogy fiataljaink közül Palasics Kristóf, Imre Bence, Pergel Andrej és Ilics Zoran a jövőben sok örömöt okoz majd még a sportágat kedvelőknek

– összegezett Kovács.

