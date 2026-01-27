"Amíg itt vagyunk, küzdünk" - nincs már remény a kézilabda-Eb-n

Eddigi legjobb játékát nyújtotta a magyar válogatott a kézilabda-Eb-n. A középdöntőben a házigazda Svédország ellen az utolsó másodpercekben a győzelemre is volt esély, a vége 32-32 lett. A bravúrpont szép, de a folytatásra nézve sokat nem ér, a mieink a nyolcba sem jutnak a tornán.

Alaposan megnehezítettük a svédek dolgát a kézilabda-Eb-n Fotó: Hegedüs Róbert

A magyar válogatott szerdán a horvátok ellen zárja az középdöntős kört és az Eb-t. Rosta Miklós hasonló játékot vár.

Amíg itt vagyunk, küzdünk és harcolunk az utolsó percig. Mindent megteszünk azért, hogy nyerjünk a horvátok ellen

- mondta a válogatott egyik legjobbja a Magyarország-Svédország meccs után.

Kézilabda-Eb: a győzelem sem segít

A magyar válogatott jelenleg két ponttal áll a középdöntős csoportjában. Az elődöntő már biztosan nem jön össze, sőt, az első nyolcban sem végezhetünk.