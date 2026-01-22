“A sportoló gyerekek inspirációt meríthetnek Tiborból” - Epres Panni is ott lesz a Benedek Emléktornán

A világ valaha volt egyik legjobb pólósa, a 2020 júniusában elhunyt Benedek Tibor pályafutása során számos csapatban szerepelt, de ezek közül az Újpest különleges helyet foglalt el a szívében. Élete utolsó éveiben az UVSE szakmai igazgatójaként dolgozott, és a klub minden évben igyekszik méltó emléket állítani a klasszis vízilabdázónak. Idén már a hatodik tornát rendezik meg a nevével, a magyar korosztályos csapatok mellett a nemzetközi élmezőnyt képviselő Pro Recco és a máltai Sliema is részt vesz a viadalon. A háromszoros olimpiai bajnok felesége, Epres Panni a torna előtt a Borsnak beszélt arról, milyen hatással van férje öröksége a fiatal generációra, és azt is elárulta, kinek szurkol majd a medence partjáról.
"Hiszek abban, hogy rendszeres mozgás elengedhetetlen a gyerekek fejlődéséhez. Ebben nőttem fel és én is így nevelem a gyerekeimet. Éppen ezért nagyon fontosnak tartom, hogy ezek a gyerekek inspirációt merítsenek abból, ahogyan Tibor megélte a sportolói pályafutását."
A modell azt is elárulta, a mai napig beszélgetnek Tiborról.
Tibor emléke része a mindennapjainknak.
Természetesen Epres Panni is ott lesz a Benedek Tibor Emléktornán, ráadásul fia, Mór is vízbe ugrik a viadalon. Panni lapunknak elárulta, korántsem könnyű számára eldönteni, kinek szurkoljon, hiszen egy kicsit minden csapathoz húz a szíve.
Nyilván elsősorban a fiamnak, Mórnak drukkolok, de ezen kívül természetes az UVSE-nek, a KSI-nek, és a BVSC-nek, de leginkább a vízilabdának.
Epres Panni természetesen az Európa-bajnokságon szereplő, és pénteken elődöntőt játszó magyar válogatott mérkőzéseit is követi.
"Folyamatosan szurkolunk, nézzük a mérkőzéseket, sőt reggel Mórral egyeztetjük, ki hol lesz, mikor ér haza, mert nagyon szeretünk együtt meccset nézni. A spanyolok elleni mérkőzés különösen izgalmas volt, remélem, hogy a fiúk így folytatják tovább, mert mindenki egy emberként szurkol nekik!"
