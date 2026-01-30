Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
„Egy nap eljön az én időm is” – Anthony Joshua könnyek között szólalt meg a balesetéről

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 30. 07:05
A bokszoló két közeli barátját is gyászolja. Anthony Joshua fájdalmai ellenére nem tervez visszavonulni.
Anthony Joshua először beszélt arról a balesetről, amelyben két barátját is elveszítette.

Anthony Joshua megszólalt balesetéről
Megszólalt a balesetéről Anthony Joshua / Fotó: 123RF

Anthony Joshua halálos baleset része volt

A brit bokszoló egy fekete terepjáróban utazott Lagosban, Nigériában, amikor december 29-én súlyos baleset érte, amelyben két barátja, a 36 éves Latif Ayodele és a szintén 36 éves Sina Ghami életét vesztette. A sofőrt, aki a járművet vezette, azóta négy bűncselekménnyel is megvádolták.

Joshua a balesetet több kisebb sérüléssel úszta meg, most azonban a barátait gyászolja. A sportoló YouTube-csatornájára feltöltött videójában elmondta, a barátai hatalmas részét töltötték ki az életének, és borzalmasan nehéz feldolgoznia a történteket.

Könnyeivel küzdve hozzátette:

Ők a testvéreim, ők mindenekelőtt a barátaim.

Joshua elmondta, hogy egy ideje Latiffal együtt lakott, hisz ő volt a magánedzője, míg Ghami a rehabilitációs terapeutája volt. A társaság tagjai éppen egy nigériai nyaraláson vettek részt, melynek során a családjaikat látogatták meg, így tervezték lezárni az évet, ám az út végül rémálommá vált - írja a Mirror.

Egy nap eljön az én időm is, és egyáltalán nem félek. Valójában megnyugtató tudni, hogy két testvérem vár a túlvilágon.

A 36 éves Joshua ezután megköszönte a sok támogató üzenetet, és elmondta, hogy nem tervez visszavonulni a közeljövőben. Elmondása szerint, az élet megy tovább, és hiszi, hogy barátai is ezt szeretnék.

A küldetésnek folytatódnia kell… Tudom, mi a kötelességem.

 

