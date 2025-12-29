Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Súlyos autóbalesetet szenvedett Anthony Joshua, ketten meghaltak

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 29. 14:40
Két ember szörnyethalt a súlyos karambolban.

Halálos közúti baleset résztvevője volt egy nigériai autópályán Anthony Joshua profi ökölvívó, a britek korábbi nehézsúlyú világbajnoka.

A Punch Online nevű nigériai hírportál fényképes beszámolója szerint a tragédia hétfőn történt Makunban, a Lagos és Ibadan közötti autópályán.

A Joshuát szállító gépkocsi a szemtanúk szerint belerohant egy álló teherautóba. A bokszoló a vezető mögött ült, és könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet, de a vezető melletti, valamint a Joshua mellett ülő személy a helyszínen meghalt.

A nigériai származású 36 éves Joshua profi mérlege 29 győzelem és négy vereség - írja az MTI.

 

