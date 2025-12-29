„Az élet sokkal fontosabb, mint a boksz” - megszólalt Jake Paul Anthony Joshua autóbalesetéről

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a népszerű bokszolónak, Anthony Joshuának súlyos autóbalesete volt Nigériában, aminek következtében két ember életét vesztette.

Jake Paul megszólalt Anthony Joshua autóbalesetéről Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

Jake Paul: Az élet sokkal fontosabb, mint a boksz

A tragédia kapcsán most megszólalt Jake Paul, akit nemrégiben Anthony Joshua kiütéssel győzött le Floridában egy gálameccsen. Az ökölvívó a közösségi oldalán a következőt írta:

Az élet sokkal fontosabb, mint a boksz. Imádkozom az elvesztett életekért, AJ-ért és mindenkiért, akit érintett a mai szerencsétlen baleset

– írta az X-en Jake Paul.

Life is much more important than boxing. I am praying for the lost lives, AJ and anyone impacted by today’s unfortunate accident. — Jake Paul (@jakepaul) December 29, 2025

A tragédia a Lagos–Ibadan gyorsforgalmi úton, Sagamu közelében történt. A 36 éves Joshuát egy nem azonosított kórházba szállították, a sérülései nem életveszélyesek. A balesetben két ember vesztette életét, egy személy megsérült, míg két másik sértetlen maradt. A szemtanúk azonnal a sérültek segítségére siettek.

Joshua promótere, Eddie Hearn, aki éppen a Karib-térségben tartózkodik, elárulta, hogy a bokszoló jól van, ám kórházba szállítják. További részleteket nem tudott megosztani - írja a Mirror.