Gyászol a hazai kézilabda-társadalom, elhunyt a hőn szeretett vezetőedző

Tököl VSK
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 31. 17:57
gyászvezetőedzőDunaharaszti MTKkézilabda
Egy kiváló szakembert, szeretett barátot és kollégát vesztettek el. A vezetőedző tiszteletére közös megemlékezést szerveznek.
Mély fájdalommal jelentették be a Dunaharaszti MTK Facebook-oldalán, hogy a kézilabda csapatuk vezetőedzője, Balla Lajos váratlanul elhunyt. Mint írták, Balla Lajos személyében nemcsak egy kiváló szakembert, hanem egy szeretett kollégát és barátot is elvesztettek.

Gyászol a hazai kézilabda-társadalom, elhunyt a hőn szeretett vezetőedző / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

Elhunyt vezetőedzőjüket gyászolják a kézilabdázók

Emlékét tisztelettel és szeretettel megőrizzük

- írták a posztjukban, majd hozzátették, Balla Lajos nevelőegyesülete, a Tököl VSK november 1-jén, 18 órától csendes gyertyagyújtással emlékezik meg róla a tököli sportcsarnoknál.

Egyesületünk jövő hét vasárnap, november 9-én fogadja a Tököl csapatát bajnoki mérkőzésre. Mérkőzés után a szurkolókkal együtt közös megemlékezést szervezünk. „A pályát elhagytad, de a szívünkben örökre játékban maradsz.”  

- zárták a szívmelengető bejegyzést.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
