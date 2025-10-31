Gyászol a hazai kézilabda-társadalom, elhunyt a hőn szeretett vezetőedző

Mély fájdalommal jelentették be a Dunaharaszti MTK Facebook-oldalán, hogy a kézilabda csapatuk vezetőedzője, Balla Lajos váratlanul elhunyt. Mint írták, Balla Lajos személyében nemcsak egy kiváló szakembert, hanem egy szeretett kollégát és barátot is elvesztettek.
Emlékét tisztelettel és szeretettel megőrizzük
- írták a posztjukban, majd hozzátették, Balla Lajos nevelőegyesülete, a Tököl VSK november 1-jén, 18 órától csendes gyertyagyújtással emlékezik meg róla a tököli sportcsarnoknál.
Egyesületünk jövő hét vasárnap, november 9-én fogadja a Tököl csapatát bajnoki mérkőzésre. Mérkőzés után a szurkolókkal együtt közös megemlékezést szervezünk. „A pályát elhagytad, de a szívünkben örökre játékban maradsz.”
- zárták a szívmelengető bejegyzést.
