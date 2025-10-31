Mély fájdalommal jelentették be a Dunaharaszti MTK Facebook-oldalán, hogy a kézilabda csapatuk vezetőedzője, Balla Lajos váratlanul elhunyt. Mint írták, Balla Lajos személyében nemcsak egy kiváló szakembert, hanem egy szeretett kollégát és barátot is elvesztettek.

Gyászol a hazai kézilabda-társadalom, elhunyt a hőn szeretett vezetőedző / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

Elhunyt vezetőedzőjüket gyászolják a kézilabdázók

Emlékét tisztelettel és szeretettel megőrizzük

- írták a posztjukban, majd hozzátették, Balla Lajos nevelőegyesülete, a Tököl VSK november 1-jén, 18 órától csendes gyertyagyújtással emlékezik meg róla a tököli sportcsarnoknál.

Egyesületünk jövő hét vasárnap, november 9-én fogadja a Tököl csapatát bajnoki mérkőzésre. Mérkőzés után a szurkolókkal együtt közös megemlékezést szervezünk. „A pályát elhagytad, de a szívünkben örökre játékban maradsz.”

- zárták a szívmelengető bejegyzést.