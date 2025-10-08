Megrázó részletek: Ez okozhatta Mezey György halálát

Labdarúgó-válogatottunk exkapitánya, Egervári Sándor egy hónappal ezelőtt Pomázon látta vendégül dr. Mezey Györgyöt. Azt is tőle tudtuk meg, hogy a kiváló szakember kedden éjjel, otthonában hunyt el.
Súlyos, visszafordíthatatlan betegségéről pomázi házamban sem kívánt bővebben beszélni, azt méltósággal viselte. Kedden éjjel otthonában, szerettei körében aludt el végleg. Óriási formátumú szakember volt, akivel együtt futballoztam a Bp. Spartacusban, edzőm volt az MTK-nál, majd pályaedzőként dolgozhattam vele a válogatottnál. Az UEFA szakmai bizottságánál is fáradozott, örökre beírta a nevét a labdarúgó-sportba, melynek egyfajta iránytűjének számított. Köszönöm neki, hogy istápolt
– fogalmazott a Borsnak Egervári Sándor.
Nagy Antal, az 1986-os mexikói vb-válogatottunk csapatkapitányának gyanús volt, hogy a Mezeyről írt könyv nyári bemutatóján a korábbi szövetségi kapitány kijelentette:
Ez az utolsó alkalom a kérdezz-felelekre, mert többé senkinek sem nyilatkozom. Akkor már sejtett valamit... Egyik felfedezőm, Bacsó Pista bácsi is elhunyt, és most a második apámat vesztettem el
– mondta Nagy.
Sallai Sándor az 1982-es és 1986-os vb-n is tagja volt a Mezey György-Mészöly Kálmán szakmai kettős együttesének.
Gyuri 1982-ben még válogatott pályaedzőként látott el olyan tanácsokkal, amik hiányában aligha lettem volna 55-szörös válogatott. Azt tanácsolta, azért dolgozzunk, hogy a meccsek végén ne mi kérjük el az ellenfél emlékmezét, inkább fordítva történjen. Emberi tartást adott, önbecsülésemet neki köszönöm, miatta váltam nagybetűs labdarúgóvá
– fogalmazott Sallai.
Mészöly Géza, a néhai Mészöly Kálmán fia ezt nyilaktozta a Borsnak:
Azt mondják, édesapám volt a válogatott pedagógusa, Gyuri bácsi pedig a szakmai nagyság. Ez hibás felfogás, tudniillik ők ketten minden szempontból tökéletes egységet alkottak. Amikor először kaptam válogatott lehetőséget, Gyuri bácsi megjegyezte: Ezt ne annak tudd be, hogy az édesapád kiváló barátom, menj, és bizonyíts!
