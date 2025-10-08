Megrázó részletek: Ez okozhatta Mezey György halálát

Labdarúgó-válogatottunk exkapitánya, Egervári Sándor egy hónappal ezelőtt Pomázon látta vendégül dr. Mezey Györgyöt. Azt is tőle tudtuk meg, hogy a kiváló szakember kedden éjjel, otthonában hunyt el.

Dr. Mezey György súlyos betegség következtében, szerettei körében hunyt el kedden éjjel Fotó: Földi Imre/MTI

Súlyos, visszafordíthatatlan betegségéről pomázi házamban sem kívánt bővebben beszélni, azt méltósággal viselte. Kedden éjjel otthonában, szerettei körében aludt el végleg. Óriási formátumú szakember volt, akivel együtt futballoztam a Bp. Spartacusban, edzőm volt az MTK-nál, majd pályaedzőként dolgozhattam vele a válogatottnál. Az UEFA szakmai bizottságánál is fáradozott, örökre beírta a nevét a labdarúgó-sportba, melynek egyfajta iránytűjének számított. Köszönöm neki, hogy istápolt

– fogalmazott a Borsnak Egervári Sándor.

Egervári Sándor egy hónappal ezelőtt Pomázon látta vendégül dr. Mezey Györgyöt

Fotó: Dömötör Csaba

Mezey György volt Nagy Antal "második apja"

Nagy Antal, az 1986-os mexikói vb-válogatottunk csapatkapitányának gyanús volt, hogy a Mezeyről írt könyv nyári bemutatóján a korábbi szövetségi kapitány kijelentette:

Ez az utolsó alkalom a kérdezz-felelekre, mert többé senkinek sem nyilatkozom. Akkor már sejtett valamit... Egyik felfedezőm, Bacsó Pista bácsi is elhunyt, és most a második apámat vesztettem el

– mondta Nagy.

Sallai Sándor az 1982-es és 1986-os vb-n is tagja volt a Mezey György-Mészöly Kálmán szakmai kettős együttesének.

Gyuri 1982-ben még válogatott pályaedzőként látott el olyan tanácsokkal, amik hiányában aligha lettem volna 55-szörös válogatott. Azt tanácsolta, azért dolgozzunk, hogy a meccsek végén ne mi kérjük el az ellenfél emlékmezét, inkább fordítva történjen. Emberi tartást adott, önbecsülésemet neki köszönöm, miatta váltam nagybetűs labdarúgóvá

– fogalmazott Sallai.

Mészöly Géza, a néhai Mészöly Kálmán fia ezt nyilaktozta a Borsnak: