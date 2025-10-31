"Nem érzem jól magam, szerintem túladagoltam" – 32 éve halt meg River Phoenix: itt vannak a végzetes este részletei

1993. október 31-én, Halloween éjszakáján River Phoenix, az alig 23 éves, rendkívül tehetséges színész túladagolás következtében elhunyt. Phoenix halála több okból is az a fájó pont az amerikai és azon belül is a filmes kultúrában, ami még 32 évvel a történtek után is élénken él a köztudatban. River Phoenix olyan filmklasszikusokkal írta be magát a filmtörténetbe, mint első alakítása az Állj mellém!, vagy a Gus Van Sant rendezte Otthonom, Idaho.

River Phoenix született tehetség volt, aki tragikusan fiatalon hagyott itt minket (Fotó: Lynn Goldsmith)

River Phoenix utolsó napja

River Phoenix színész testvéreivel, Joaquin Phoenix-szel és Rain Phoenix-szel bulizott a híres los angeles-i szórakozóhelyen, a The Viper Room-ban, ami a Sunset Strip egyik legmenőbb lebuja volt. A The Viper Room akkori társtulajdonosa, Johnny Depp egy koncertet szervezett az estén saját P nevű zenekarának, mellettük lépett fel a Red Hot Chili Peppers és River Phoenix együttese is, az Aleka’s Attic. A koncertek után a csapat folytatta a bulit a szórakozóhelyen. Bob Forrest zenész, és Phoenix közeli barátja a 2013-ban megjelent önéletrajzi könyvében mesélt River Phoenix utolsó éjszakájáról.

“Odalépett hozzám, és azt mondta: Bob, nem érzem jól magam, szerintem túladagoltam. Felajánlottam, hogy hazaviszem, de visszautasította, mert azt mondta már jobban érzi magát. Aztán megnyugtattam, hogy biztos nincs nagy baj, hiszen tud járni, beszélni. A mai napig emészt a bűntudat, hogy nem vettem elég komolyan az aggodalmát.”

A Viper Room-ban bulizók később beszámoltak róla, hogy az este folyamán egyszer rátaláltak a színészre a mosdóban, aki a csap szélét szorongatta és remegett. Többen is próbáltak segíteni neki és hideg vizet fröcsköltek az arcára. Phoenix akkor látszólag összeszedte magát, azonban a szemtanúk szerint továbbra is furcsán viselkedett. Ekkor barátnője, Samantha Mathis kikísérte a klub elé az utcára, ahol a színész összeesett és rohamot kapott. River Phoenix húga, Rain Phoenix megpróbált segíteni a testvérén, közben az akkor még csak 19 éves Joquim Phoenix mentőt hívott.

A mentőbe Flea, a Red Hot Chili Peppers basszusgitárosa szállt be a színésszel, akit a Cedars-Sinai kórházba szállítottak. Mire a kórházba értek, Phoenix-nek már nem volt pulzusa, és 20 perccel később több sikertelen újraélesztési kísérlet után halottnak nyilvánították. River Phoenix 1993. október 31-én, éjjel 1 óra 51 perckor hunyt el.