"Nem érzem jól magam, szerintem túladagoltam" – 32 éve halt meg River Phoenix: itt vannak a végzetes este részletei

1993. október 31-én, Halloween éjszakáján River Phoenix, az alig 23 éves, rendkívül tehetséges színész túladagolás következtében elhunyt. Phoenix halála több okból is az a fájó pont az amerikai és azon belül is a filmes kultúrában, ami még 32 évvel a történtek után is élénken él a köztudatban. River Phoenix olyan filmklasszikusokkal írta be magát a filmtörténetbe, mint első alakítása az Állj mellém!, vagy a Gus Van Sant rendezte Otthonom, Idaho.
River Phoenix színész testvéreivel, Joaquin Phoenix-szel és Rain Phoenix-szel bulizott a híres los angeles-i szórakozóhelyen, a The Viper Room-ban, ami a Sunset Strip egyik legmenőbb lebuja volt. A The Viper Room akkori társtulajdonosa, Johnny Depp egy koncertet szervezett az estén saját P nevű zenekarának, mellettük lépett fel a Red Hot Chili Peppers és River Phoenix együttese is, az Aleka’s Attic. A koncertek után a csapat folytatta a bulit a szórakozóhelyen. Bob Forrest zenész, és Phoenix közeli barátja a 2013-ban megjelent önéletrajzi könyvében mesélt River Phoenix utolsó éjszakájáról.
“Odalépett hozzám, és azt mondta: Bob, nem érzem jól magam, szerintem túladagoltam. Felajánlottam, hogy hazaviszem, de visszautasította, mert azt mondta már jobban érzi magát. Aztán megnyugtattam, hogy biztos nincs nagy baj, hiszen tud járni, beszélni. A mai napig emészt a bűntudat, hogy nem vettem elég komolyan az aggodalmát.”
A Viper Room-ban bulizók később beszámoltak róla, hogy az este folyamán egyszer rátaláltak a színészre a mosdóban, aki a csap szélét szorongatta és remegett. Többen is próbáltak segíteni neki és hideg vizet fröcsköltek az arcára. Phoenix akkor látszólag összeszedte magát, azonban a szemtanúk szerint továbbra is furcsán viselkedett. Ekkor barátnője, Samantha Mathis kikísérte a klub elé az utcára, ahol a színész összeesett és rohamot kapott. River Phoenix húga, Rain Phoenix megpróbált segíteni a testvérén, közben az akkor még csak 19 éves Joquim Phoenix mentőt hívott.
A mentőbe Flea, a Red Hot Chili Peppers basszusgitárosa szállt be a színésszel, akit a Cedars-Sinai kórházba szállítottak. Mire a kórházba értek, Phoenix-nek már nem volt pulzusa, és 20 perccel később több sikertelen újraélesztési kísérlet után halottnak nyilvánították. River Phoenix 1993. október 31-én, éjjel 1 óra 51 perckor hunyt el.
Két héttel a halála után érkezett a halottkém hivatalos jelentése. A végső vizsgálati eredmény szerint a színész kokain és heroin túladagolásban vesztette életét, de a szervezetében válium és marihuána maradványait is kimutatták. A jelentés alapján a halált okozó szerek mennyisége külön-külön is halálos dózis lett volna. A család és a kollégák eleinte erős fenntartásokkal kezelték az eredményt, ugyanis mind azt vallották, hogy kimondottan tiszta életűnek ismerték meg az Otthonom, Idaho sztárját. River Phoenix szigorú vegán diétát folytatott, a színészkedés mellett pedig állat- és környezetvédelmi aktivizmusáról is híres volt, így kétségesnek találták a túladagolás tényét.
A nyilvánosságot mélyen megrázta az eset, másnap már virágok és mécsesek tömkelege borította a Viper Room előtti járdát, a klub pedig kis sem nyitott aznap. A járdára valaki kék és arany krétával azt írta “Eternal River”, azaz “Végtelen folyó”. Az első sokk ellenére azonban az élet nem állt meg a Sunset Strip-en. A Viper Room egy héttel a történtek után újból megnyitotta kapuit a szórakozni vágyó közönség előtt. A különböző médiumoktól kiérkező újságírók több bulizó fiatalt és klubtulajdonost is megszólaltattak az esettel kapcsolatban, akik mind hasonlóan nyilatkoztak.
“River Phoenix túladagolásának története nagyjából olyan, mint az emberek újévi fogadalmai. Most mindenki megijedt egy kicsit és megfogadta, hogy behúzza a kéziféket, de egy hét múlva ugyanúgy itt fognak bulizni és folytatják, amit eddig csináltak.”
A kissé lesújtó nyilatkozatok ellenére River Phoenix öröksége tovább él. A színész életében elkötelezett aktivista volt, és a PETA állatvédő szervezet eseményeinek rendszeres látogatója. 2015-ben a szervezet közreműködésével édesanyja Arlyn Phoenix megalapította a River Phoenix Humanitárius Díjat, mellyel elsőként Shaun Monson filmkészítőt tüntették ki.
“A bátyám már egészen fiatal korától kezdve értette, hogy az emberek, az állatok és egész természeti környezetünk kapcsolatban áll egymással. Hitte, hogy azok, akiknek hatalmukban áll, kötelesek segíteni a náluk elesettebeken” – mondta Joaquin Phoenix, amikor 2020-ban ismét átadta a díjat. A Joker sztárja szintén ekkor mesélte el, hogy a bátyja hatására tért vissza a színészkedés világába, Joaquin Phoenix párja, Rooney Mara pedig ragaszkodott hozzá, hogy közös gyermekük a River nevet kapja a tragikusan fiatalon elhunyt színész tiszteletére.
Nemcsak a család, hanem a pályatársak is a mai napig őrzik az emlékét. James Franco, Leonardo DiCaprio és Jared Leto is őt tekintik szakmai példaképének.
“Amikor kezdtem a szakmát, két srác volt, akiket érdemes volt példaképként tekinteni. River Phoenix és Ethan Hawke” – nyilatkozta Jared Leto a Wall Street Journal-nak.
