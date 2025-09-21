Görbicz Anita a DPK-nagygyűlésen: "A magyar sport legnagyobb ünnepe lenne egy olimpiai rendezés"

Éveken át szurkoltunk a hazai és nemzetközi versenyeken azoknak a kiváló magyar sportolóknak, akik a Digitális polgári körök-nagygyűlésen pódiumbeszélgetésen vettek részt Szabó Zsófi társaságában. Ott volt Berki Krisztián olimpiai bajnok tornász, Görbicz Anita 233-szoros válogatott kézilabdázó, és Nagy László, aki szintén kézilabdázóként ért a csúcsra, kétszer nyert Bajnokok Ligáját, míg a magyar válogatottal a 2004-es és a 2012-es olimpián negyedik helyen végzett.

Sportolók is részt vettek a DPK-nagygyűlésen Fotó: / Mediaworks

Görbicz Anita többek között elmondta, nagy álma, hogy Magyarország a jövőben házigazdája legyen egy olimpiának.

"Nagyon jó érzés volt most ide eljönni - fogalmazott az egykori klasszis, aki azzal folytatta, hogy mekkora élmény lenne, ha Magyarország végre olimpiát rendezne. - Egy sportolónak az az álma, hogy részt vegyen egy olimpián, és azt átélni, hogy egy hazai rendezésű olimpián ott vannak a családtagok és a szurkolók, az hatalmas csoda lenne. A magyar sport legnagyobb ünnepe lenne, ha itt lenne Magyarországon egy olimpia."

Görbicz Anita, Nagy László és Berki Krisztián a Hír TV alábbi videójában 23:40-től látható.