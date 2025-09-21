Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Görbicz Anita a DPK-nagygyűlésen: "A magyar sport legnagyobb ünnepe lenne egy olimpiai rendezés"

Görbicz Anita
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 21. 13:35
Nagy LászlóDigitális Polgári KörBerki Krisztián olimpikon
Sportolók is részt vettek a Digitális polgári körök első országos találkozóján. Köztük Görbicz Anita elmondta, nagy álma, hogy Magyarország olimpiát rendezzen.

Éveken át szurkoltunk a hazai és nemzetközi versenyeken azoknak a kiváló magyar sportolóknak, akik a Digitális polgári körök-nagygyűlésen pódiumbeszélgetésen vettek részt Szabó Zsófi társaságában. Ott volt Berki Krisztián olimpiai bajnok tornász, Görbicz Anita 233-szoros válogatott kézilabdázó, és Nagy László, aki szintén kézilabdázóként ért a csúcsra, kétszer nyert Bajnokok Ligáját, míg a magyar válogatottal a 2004-es és a 2012-es olimpián negyedik helyen végzett.

Sportolók is részt vettek a DPK-nagygyűlésen Fotó:   / Mediaworks

Görbicz Anita többek között elmondta, nagy álma, hogy Magyarország a jövőben házigazdája legyen egy olimpiának.

"Nagyon jó érzés volt most ide eljönni - fogalmazott az egykori klasszis, aki azzal folytatta, hogy mekkora élmény lenne, ha Magyarország végre olimpiát rendezne. - Egy sportolónak az az álma, hogy részt vegyen egy olimpián, és azt átélni, hogy egy hazai rendezésű olimpián ott vannak a családtagok és a szurkolók, az hatalmas csoda lenne. A magyar sport legnagyobb ünnepe lenne, ha itt lenne Magyarországon egy olimpia."

Görbicz Anita, Nagy László és Berki Krisztián a Hír TV alábbi videójában 23:40-től látható.

Dosszié

Tovább a dossziéra

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
