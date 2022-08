Görbicz Anita vallomása: Megváltoztatott az anyaság

Görbicz Anita rutinos édesanya. Első gyermek már hétéves múlt, most pedig második fiát várja párjával, Vincze Ottóval. Az egykori világklasszis kézilabdázó a Futtában legújabb epizódjának volt vendége, ahol Palik Lászlónak mesélt az anyaságról, a gyereknevelésről, a családjáról, második kisfia érkezéséről, illetve szóba került a munkája is. Azt is elárulta: sikerének hátterében rengeteg lemondás állt, de a győzni akarás mindig előrébb vitte.

– Amikor fiatal koromban, tízévesen elkezdtem kézilabdázni, szerelem első látásra volt a sport. A felnőtt csapat mérkőzéseire nagyon fiatalon kimentem, rengeteg néző volt a csarnokban, akkor azt mondtam, ott szeretnék sikereket elérni. Azt szeretném, ha bárki a lelátón csak nekem tapsoljon – kezdte a sportoló, akinek ez volt a fő motivációja.

– Majd egyre nagyobb dolgokat álmodtam meg, ami rengeteg nehéz pillanattal járt. Főleg úgy, hogy az első években nem nagyon jöttek a sikerek. Tíz-tizenkettő bajnokságot vesztettünk, nem sikerült a csúcsra érni. Az kellett, hogy egyszer nyerhessek, tényleg annyi munka, lemondás volt egy élsportolónak. (…) Mindig jobb akartam lenni, mint az ellenfél. Voltak olyan napok, amikor fel akartam adni, nem bírtam fizikálisan, lelkileg, nehéz volt. Aztán mentem másnap edzésre, és rájöttem, amit addig csináltam, nem mehet csak úgy el – mesélte.

Október közepén érkezik Görbicz Anita és Vincze Ottó második közös gyermeke Fotó: Futtában / Palikék Világa by Manna

Később persze óriási sikereket ért el, majd teherbe esett gyermekével. Hamar visszatér, de rájött, más emberként lép a pályára.

– Amikor Boldizsár megszületett, visszamentem még kézilabdázni. Ott döbbentem rá, hogy mennyire változtatott az anyaság. Teljesen másképp láttam a sportot, az edzést, a mérkőzéseket, a készülődést. Sokkal türelmesebb voltam a csapattársaimmal, jobban átláttam a dolgokat, átgondoltabb voltam, sokkal nagyobb volt rajtam a felelősség. (...) Nagy segítség volt Ottó ilyen téren, amikor szükségem volt rá, tudtam pihenni. Az első volt a gyerek és a család, előtte pedig csak a kézilabda volt. Olyan fanatikusan, hogy mindent a sportnak szenteltem. Próbálom Boldizsárt is úgy nevelni, hogy egy jó fiú és férfi váljon belőle, de az is biztos, hogy elkényeztetem. Engedékeny anyuka vagyok, bár próbálkozom, de nehéz. Ha rám néz, megbolondít – mondta a kismama.

A beszélgetésben még szóba került új munkája is: a Győri Audi ETO KC elnökének választották visszavonulása után. Azt is elárulta, miért nem ment külföldre játszani még annak ellenére sem, hogy hívták. Mesélt a különböző szerepeiről is, melyikben miképp tud ma helyt állni, illetve arról is, hogyan fogja további terveit megvalósítani a szülés után.