Országgyűlési választás2026. április 12.

Egyre több a Tiszához köthető választási visszaélés

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 10. 17:41
Sokan jelezték, hogy baj van. Egyre több a Tisza Párthoz köthető választási visszaélés.

Egyre több helyről érkeznek jelzések a Tiszához köthető választási visszaélésekről, közölte a Fidesz hivatalos Facebook-oldalán.

Fotó: AFP

- A Somogy vármegyei 4. választókerületben a tiszás jelölt egy alapítvány segítségével csomagokat osztott a választók meggyőzésére. A csomagokban az élelmiszer mellé politikai kiadványokat tettek. A nagy mennyiségű csomagot egy siófoki raktárépületben állították össze és tárolták.

- A Pest vármegyei 1. választókerületben egy tiszás szimpatizáns erőszakosan lépett fel a bolti eladókkal szemben, akik arról beszélgettek, hogy a Fideszre szavaznak majd. Az erőszakos fellépés következtében egyikük rosszul lett. Ugyanebben a választókerületben egy szülő megfenyegette az iskola jobboldali értékrendet valló vezetőjét, akinek kollégáitól kellett segítséget kérnie.

- Egy Zala vármegyei választókerületben Lovkó Csaba, a Tisza egyik képviselőjelöltje tiltott kampányeszközökkel próbált szavazatokat szerezni. Egy Zalakomáron készült felvétel alapján a választóknak ruhát, élelmiszert és pénzt adott. Az ajándékozás egy épületben zajlott, amelyet a jelölt egy tiszás kampánypult felől közelített meg.

- A Tisza több politikusa is bejelentette, hogy aktivistákat küldenek kistelepülésekre. A csalások elleni fellépésre hivatkozva nyomást akarnak gyakorolni az ott élőkre. Az aktivisták képzésében az a TASZ vett részt, amely óriási összegeket kapott az Európai Bizottságtól és a Nyílt Társadalom Alapítványtól.

Ha bármilyen szabálytalanságot, vagy választás tisztaságát befolyásoló eseményt látnak, kérjük, jelezzék a Demokrácia Központnak a [email protected] e-mail címen, vagy a 20/444-0445-ös telefonszámon.

– írták a bejegyzésben.

