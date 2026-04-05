Szijjártó Péter: Megpróbálták felrobbantani a Török Áramlat vezetéket

Török Áramlat
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 05. 12:34
terrortámadásföldgáz
Vasárnap reggel érkezett a hír, miszerint megpróbálták felrobbantani a Török Áramlatot. Ennek részleteiről Szijjártó Péter külügyminiszter számolt be.

Szijjártó Péter külügyminiszter a közösségi oldalán jelentette be, hogy Szerbiából olyan hírek érkezetek, miszerint valakik megpróbálták felrobbantani a Török Áramlat gázvezetéket. 

Szijjártó Péter a közösségi oldalán tett rendkívüli bejelentést a török áramlatról  Fotó: mw / 

A külügyminiszter elmondta, hogy a Török Áramlat vezeték gondoskodik arról, hogy Magyarországra biztonságosan érkezzen a földgáz. 

Az elmúlt hetekben itt volt minden. Az ukránok szerveztek ellenünk olajblokádot, aztán próbáltak minket totális energiablokád alá venni azzal, hogy drónok tucatjaival lőtték a Török Áramlat vezetéket, még Oroszország területén és itt van most ez a mai eset, amikor a vezeték felrobbantására alkalmas és elégséges robbanó anyagot találtak a szerb kollegák a Török Áramlat vezeték mellett. 

– mondta Szijjártó Péter a közösségi oldalára feltöltött videóban, majd hozzátette, hogy a kormány a leghatározottabban visszautasítja a szuverenitásunk elleni újabb támadást

Ezután kiemelte, hogy mi megvédjük magunkat és nem hagyjuk, hogy rákényszerítsenek minket arra, hogy a mostaninál drágábban és kevésbé biztos forrásból vásároljuk az energiahordozókat!

Ugyanis, ha a Török Áramlat nem működne, akkor a jelenlegi gáz ár sokszorosáért tudna Magyarország földgázt venni, ami a rezsicsökkentés végét jelentené. Azonban amíg nemzeti szuverén kormánya van Magyarországnak, addig az energiabiztonság garantált. 

Orbán Viktor ennek kapcsán már a délelőtti órákban egyeztetett a szerb elnökkel, délutánra pedig rendkívüli védelmi tanácsot hívott össze. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
