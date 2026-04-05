Szijjártó Péter: Megpróbálták felrobbantani a Török Áramlat vezetéket

Szijjártó Péter külügyminiszter a közösségi oldalán jelentette be, hogy Szerbiából olyan hírek érkezetek, miszerint valakik megpróbálták felrobbantani a Török Áramlat gázvezetéket.
A külügyminiszter elmondta, hogy a Török Áramlat vezeték gondoskodik arról, hogy Magyarországra biztonságosan érkezzen a földgáz.
Az elmúlt hetekben itt volt minden. Az ukránok szerveztek ellenünk olajblokádot, aztán próbáltak minket totális energiablokád alá venni azzal, hogy drónok tucatjaival lőtték a Török Áramlat vezetéket, még Oroszország területén és itt van most ez a mai eset, amikor a vezeték felrobbantására alkalmas és elégséges robbanó anyagot találtak a szerb kollegák a Török Áramlat vezeték mellett.
– mondta Szijjártó Péter a közösségi oldalára feltöltött videóban, majd hozzátette, hogy a kormány a leghatározottabban visszautasítja a szuverenitásunk elleni újabb támadást.
Ezután kiemelte, hogy mi megvédjük magunkat és nem hagyjuk, hogy rákényszerítsenek minket arra, hogy a mostaninál drágábban és kevésbé biztos forrásból vásároljuk az energiahordozókat!
Ugyanis, ha a Török Áramlat nem működne, akkor a jelenlegi gáz ár sokszorosáért tudna Magyarország földgázt venni, ami a rezsicsökkentés végét jelentené. Azonban amíg nemzeti szuverén kormánya van Magyarországnak, addig az energiabiztonság garantált.
Orbán Viktor ennek kapcsán már a délelőtti órákban egyeztetett a szerb elnökkel, délutánra pedig rendkívüli védelmi tanácsot hívott össze.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.