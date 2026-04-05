Szijjártó Péter: Megpróbálták felrobbantani a Török Áramlat vezetéket

Szijjártó Péter külügyminiszter a közösségi oldalán jelentette be, hogy Szerbiából olyan hírek érkezetek, miszerint valakik megpróbálták felrobbantani a Török Áramlat gázvezetéket.

A külügyminiszter elmondta, hogy a Török Áramlat vezeték gondoskodik arról, hogy Magyarországra biztonságosan érkezzen a földgáz.

Az elmúlt hetekben itt volt minden. Az ukránok szerveztek ellenünk olajblokádot, aztán próbáltak minket totális energiablokád alá venni azzal, hogy drónok tucatjaival lőtték a Török Áramlat vezetéket, még Oroszország területén és itt van most ez a mai eset, amikor a vezeték felrobbantására alkalmas és elégséges robbanó anyagot találtak a szerb kollegák a Török Áramlat vezeték mellett.

– mondta Szijjártó Péter a közösségi oldalára feltöltött videóban, majd hozzátette, hogy a kormány a leghatározottabban visszautasítja a szuverenitásunk elleni újabb támadást.

Ezután kiemelte, hogy mi megvédjük magunkat és nem hagyjuk, hogy rákényszerítsenek minket arra, hogy a mostaninál drágábban és kevésbé biztos forrásból vásároljuk az energiahordozókat!

Ugyanis, ha a Török Áramlat nem működne, akkor a jelenlegi gáz ár sokszorosáért tudna Magyarország földgázt venni, ami a rezsicsökkentés végét jelentené. Azonban amíg nemzeti szuverén kormánya van Magyarországnak, addig az energiabiztonság garantált.

Orbán Viktor ennek kapcsán már a délelőtti órákban egyeztetett a szerb elnökkel, délutánra pedig rendkívüli védelmi tanácsot hívott össze.