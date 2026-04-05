Terrortámadást hiúsítottak meg a magyar határnál: Orbán Viktor azonnal lépett

Rendkívül nagy aggodalomra okot adó hírt tett közzé Facebook-oldalán Orbán Viktor:

"Most tettem le a telefont Aleksandar Vučić szerb elnökkel. A szerb hatóságok a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál pusztító erejű robbanószert és az aktiváláshoz szükséges eszközöket találtak. A nyomozás folyamatban van. Ma délutánra rendkívüli védelmi tanácsot hívtam össze" - áll a bejegyzésben.

Mint kiderült, a terroristaakció konkrétan az Oromhegyesnél húzódó, Magyarországra vezető gázvezeték ellen irányult. Ha a terv sikerül, az Szerbia és Magyarország gázellátását is ellehetetlenítette volna.

A nyomozás során a hatóságok két nagy táska robbanószert találtak. Nem “csupán” Észak-Vajdaság és Magyarország gázellátása lehetetlenült volna el, hanem az emberi életek is veszélyben forogtak Magyarkanizsa községben.