Terrortámadást hiúsítottak meg a magyar határnál: Orbán Viktor azonnal lépett

Rendkívül nagy aggodalomra okot adó hírt tett közzé Facebook-oldalán Orbán Viktor:
"Most tettem le a telefont Aleksandar Vučić szerb elnökkel. A szerb hatóságok a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál pusztító erejű robbanószert és az aktiváláshoz szükséges eszközöket találtak. A nyomozás folyamatban van. Ma délutánra rendkívüli védelmi tanácsot hívtam össze" - áll a bejegyzésben.
Mint kiderült, a terroristaakció konkrétan az Oromhegyesnél húzódó, Magyarországra vezető gázvezeték ellen irányult. Ha a terv sikerül, az Szerbia és Magyarország gázellátását is ellehetetlenítette volna.
A nyomozás során a hatóságok két nagy táska robbanószert találtak. Nem “csupán” Észak-Vajdaság és Magyarország gázellátása lehetetlenült volna el, hanem az emberi életek is veszélyben forogtak Magyarkanizsa községben.
Amennyiben a nyomozás során bebizonyosodik, hogy az elsődleges célpont Magyarország ellátása volt, akkor ez még egyértelműbbé teszi: a terrortámadást Orbán Viktor megbuktatása érdekében készítették elő.
