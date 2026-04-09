Emberölés a csendes faluban: gyilkosság történt Császártöltésen

Döbbenetes bűnügy rázta meg Császártöltést: úgy tűnik, gyilkossági ügy bontakozik ki a Bács-Kiskun vármegye Kiskőrösi járásában található faluban.

Gyilkosság történt Császártöltésen

Egy folyamatban lévő nyomozás során egy brutális bűncselekmény tényével szembesültek a rendőrök: felmerült a gyanú, hogy egy császártöltési présház tulajdonosát meggyilkolták. A rendőrök gyorsan léptek: az ügyben két férfit azonosítottak, akiket a bűncselekménnyel hoztak összefüggésbe. Mindkettőjüket elfogták és őrizetbe vették, jelenleg is tart a kihallgatásuk és elszámoltatásuk.

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés gyanúja miatt indított büntetőeljárást. A nyomozás jelenleg is zajlik, a hatóságok minden részletet igyekeznek feltárni – írja a police.hu.