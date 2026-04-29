Rálőttek egy óvodára Solymáron, de a vezetőség úgy döntött, megtartják az anyák napi ünnepséget

Noha rálőttek egy óvodára Solymáron, mintha mi sem történt volna, úgy mentek ma reggel a picik az intézménybe. Pedig cseppet sem volt eseménytelen a hét, főleg a szülők számára.

Rálőttek egy óvodára Solymáron, csak kevésen múlt, hogy nem történt tragédia.

A lövés egészen pontosan az óvoda ablakának redőnyébe fúródott bele. Annak nyoma most is jól látható.

Fotó: Török Gergely Ádám / Bors

Miután lövés érte az óvodát, a rendőrök ellepték a környéket. Először azt kellett kideríteniük, hogy pontosan honnan használták a fegyvert. És persze azt, hogy ki sütötte azt el.

Egyszer csak azt láttam, hogy mindenhol rendőrök vannak. Fogalmam sem volt, hogy miért érkezhettek

- mondta a Borsnak egy helyi nő, aki folyamatosan nézte, hogy mi történik. Így azt is látta, hogy a rendőrök a helyszínen merre mennek.

Láttam, hogy bemennek az óvodába, ott körülnéznek, aztán azt is, hogy bemennek a társasházakba

- mondta.

Ennek persze megvolt az oka. A rendőrség szakemberei azonnal rekonstruálták, hogy honnan érkezhetett a lövés. A nyomok pedig a szemközti házba vezettek.

Információink szerint a lövéseket az óvoda melletti egyik társasházból adták le. Egy idős férfi lőtt. Úgy tudjuk, véletlen. A férfi vadász, aki valószínűleg az engedéllyel tartott fegyveréből adta le a lövést, amelyet az ablakban tisztított. Úgy tudjuk részegen, véletlen sütötte el.

Fotó: Török Gergely Ádám / Bors

Úgy tudjuk, a gyerekek pont aludtak, csendes pihenő volt, amikor a lövés eldördült. Így ők semmit semmit sem vettek észre. Miután pedig felkeltek, anyák napi ünnepség volt, amit az óvodában meg is tartottak. Hogy ne törjön ki pánik, az óvoda vezetői információink szerint úgy döntöttek, hogy nem szólnak a szülőknek, akik így csak később értesültek a történtekről.

Kerestük az óvoda vezetését, akik azonban nem akartak nyilatkozni.