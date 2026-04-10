Orbán Viktor nyilvánosan üzent Donald Trumpnak

Az amerikai elnök, Donald Trump egyértelműen Orbán Viktor mellett áll a vasárnapi magyarországi választáson, hiszen most is arra buzdította az embereket, hogy a magyar kormányfőre és a Fideszre voksoljanak – Orbán Viktor most nyilvánosan üzent Donald Trumpnak.
Köszönöm a támogatást, Elnök úr!
Magyarország komoly szövetségeseket gyűjtött a veszélyek korára készülve.
Vasárnap ezért a Fidesz a biztos választás!
– írta a posztjához Orbán Viktor.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.