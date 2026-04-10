Országgyűlési választás2026. április 12.

Orbán Viktor nyilvánosan üzent Donald Trumpnak

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 10. 13:56
Donald Trump üzenet
Donald Trump arra buzdítja az embereket, hogy szavazzanak Orbán Viktorra.

Az amerikai elnök, Donald Trump egyértelműen Orbán Viktor mellett áll a vasárnapi magyarországi választáson, hiszen most is arra buzdította az embereket, hogy a magyar kormányfőre és a Fideszre voksoljanak – Orbán Viktor most nyilvánosan üzent Donald Trumpnak.

Köszönöm a támogatást, Elnök úr! 🇺🇸🇭🇺

Magyarország komoly szövetségeseket gyűjtött a veszélyek korára készülve. 

Vasárnap ezért a Fidesz a biztos választás! 🗳️

– írta a posztjához Orbán Viktor.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
