Választás 2026 - Orbán Viktor: a Fidesz győzelmére számítok

A Fidesz győzelmére számítok - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke az országgyűlési választásokkal kapcsolatban az ATV Mérleg című műsorának pénteken délután adott interjúban.

Fotó: Máthé Zoltán

Orbán Viktor az interjúban arról beszélt, hogy a Fidesz kampánya a valóság köré épült, és a valóság az riasztó .

A józan ész vezette kampányt folytattam az elmúlt hetekben - fogalmazott, hangsúlyozva, távol maradt a személyeskedő vitáktól, azt mondta el, mi vár az országra, melyik politikai erőtől mit várhatnak a választók.

Közölte: a jól végzett munka nyugalmát érzi, mert mindenhova eljutott, mindenki beszélhetett vele, és sikerült elmondani mindent, amit a választóknak érdemes mérlegelniük, írja az MTI.