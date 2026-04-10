Választás 2026 - Orbán Viktor: a Fidesz győzelmére számítok

A Fidesz győzelmére számítok - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke az országgyűlési választásokkal kapcsolatban az ATV Mérleg című műsorának pénteken délután adott interjúban.
Orbán Viktor az interjúban arról beszélt, hogy a Fidesz kampánya a valóság köré épült, és a valóság az riasztó .
Közölte: a jól végzett munka nyugalmát érzi, mert mindenhova eljutott, mindenki beszélhetett vele, és sikerült elmondani mindent, amit a választóknak érdemes mérlegelniük, írja az MTI.
Jelezte: a Fidesz győzelmére számít, az egyik amerikai közvélemény-kutató által készített, a nap folyamán nyilvánosságra került, pártja előnyét mutató felmérésről Orbán Viktor úgy nyilatkozott: az "nem tér el nagyon attól, amit mi mértünk magunknak".
