Választás 2026 - Orbán Viktor: a Fidesz győzelmére számítok

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 10. 17:10
A Fidesz győzelmére számít a miniszterelnök.

A Fidesz győzelmére számítok - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke az országgyűlési választásokkal kapcsolatban az ATV Mérleg című műsorának pénteken délután adott interjúban.

Orbán Viktor fogadta a kazah elnököt
Orbán Viktor az interjúban arról beszélt, hogy a Fidesz kampánya a valóság köré épült, és a valóság az riasztó .

A józan ész vezette kampányt folytattam az elmúlt hetekben - fogalmazott, hangsúlyozva, távol maradt a személyeskedő vitáktól, azt mondta el, mi vár az országra, melyik politikai erőtől mit várhatnak a választók.

Közölte: a jól végzett munka nyugalmát érzi, mert mindenhova eljutott, mindenki beszélhetett vele, és sikerült elmondani mindent, amit a választóknak érdemes mérlegelniük, írja az MTI.

Jelezte: a Fidesz győzelmére számít, az egyik amerikai közvélemény-kutató által készített, a nap folyamán nyilvánosságra került, pártja előnyét mutató felmérésről Orbán Viktor úgy nyilatkozott: az "nem tér el nagyon attól, amit mi mértünk magunknak".

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
