Megalapult a KDNP parlamenti frakciója, Rétvári Bence vezeti

rétvári bence
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 27. 14:57
kdnpfrakció
Megalakult hétfőn a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) parlamenti frakciója, a nyolctagú képviselőcsoport vezetőjévé Rétvári Bencét választották.

A Rétvári Bence a Facebook-oldalán közölte, a képviselőcsoport tagja még Hargitai János, Juhász Hajnalka, Latorcai Csaba, Máthé Zsuzsa, Nacsa Lőrinc, Seszták Miklós és Simicskó István.

A frakcióvezető két helyettesévé Juhász Hajnalkát és Nacsa Lőrincet választották.

"A magyar családokért fogunk dolgozni. Megvédjük a 16 év nemzeti kormányzás eredményeit. Kiállunk a nemzeti és keresztény értékek mellett. Kiállunk hazánk függetlenségéért és a polgárok szabadságáért" - zárul Rétvári Bence bejegyzése.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu