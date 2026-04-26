Országos botrány: magára hagyta 6 hónapos kisfiát az influenszer, csak, hogy lábmasszázst kapjon

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 26. 17:30
Kényeztetés vagy kegyetlenség? A híres influenszer bezárt hotelszobában hagyta magára féléves kisfiát, amíg ő a szomszédban masszíroztatott. A netezők azonnal darabokra szedték a felelőtlen anyát, akinek végül nyilvánosan kellett bocsánatot kérnie a hajmeresztő húzása miatt.
Nyaralni ment a család, de a kikapcsolódásból országos botrány kerekedett. A híres ausztrál influenszer, Taleigha Skye aki „anyasági naplóként” hivatkozik a közösségi oldalára, éppen Balin élvezi a napsütést, ám az egyik videója után valószínűleg már nem olyan őszinte a mosolya. A fiatal anyuka ugyanis úgy gondolta, remek ötlet, ha a hat hónapos kisfiát magára hagyja a resort egyik szobájában, amíg ő a szomszédban egy frissítő lábmasszázson vesz részt.

Brutális népharag zúdult a dögös influenszerre, amiért magára hagyta védtelen kisfiát
Brutális népharag zúdult a dögös influenszerre, amiért magára hagyta védtelen kisfiát Fotó: Taleigha Skye/TikTok.com

Hogy megnyugtassa követőit (vagy saját lelkiismeretét), a videóban még a bébiőrt is megmutatta, amin keresztül távolról figyelte az alvó csecsemőt. A várt elismerés helyett azonban népharag zúdult rá: a Reddit népe szabályosan szétszedte az influenszert, felelőtlennek és szívtelennek nevezve a tettét.

Megtörte a csendet az influenszer-anyuka

A videót azóta törölték, de az internet nem felejt. Taleigha végül a TikTok-történetében kényszerült magyarázkodni, ahol bűnbánóan elismerte: hatalmasat hibázott.

Rossz döntést hoztam, és vállalom érte a teljes felelősséget. Bár csak méterekre voltam a bezárt szobától és folyamatosan figyeltem őt, elismerem, hogy ez nem tette biztonságossá a helyzetet

– írta a posztjában.

Az influenszer próbált némi kontextust is adni a történtekhez, bár hangsúlyozta, hogy ez nem mentség. Elárulta, hogy van egy állandó dadusuk Balin, de aznap pont nem volt elérhető, ő pedig nem akart lemondani a kényeztetésről.

Értem a tetteim súlyát, és magabiztosan kijelenthetem: ez volt az első és az utolsó alkalom, hogy ilyesmi előfordult

– fogadkozott a kétgyermekes anyuka.

Nem csillapodnak a kedélyek

Bár Taleigha azóta próbálja úgy tenni a dolgát, mintha mi sem történt volna – posztol a vacsorákról és a bevásárlókörutakról –, a követők éberen figyelik minden lépését. Egy későbbi videója alatt, ahol egyedül látható, már rögtön védekezni kényszerült a kommentekben. Ott azt írta, a kisfia nem a szobában, hanem a medence mellett alszik a fiúkkal, de a bizalom úgy tűnik, végleg megrendült a tökéletesnek hitt anyuka iránt – írja a People magazin.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu