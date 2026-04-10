Hankó Balázs: Nem most kezdődtek a kárpátaljai magyarok jogsérelmei

Zelenszkij elnök szokatlan látogatásának apropóján Hankó Balázs elmondta, hogy nem a magyar választások előtt 3 nappal kell hirtelen rácsodálkozni a magyar nyelv használatával, illetve a magyar nyelvű oktatással kapcsolatos jogsérelmekre, hiszen több, mint 10 éve már folyamatosan, egyre erősödő jogfosztásról beszélhetünk és bár érdekes módon – a politikai helyzettől függően – időnként megígéri az ukrán vezetés ezek rendezését, az ígéreteit aztán rendre nem tartják be. De általánosságban érezhető az elmúlt években egy magyarokat érintő erősödő agresszió és félelemkeltés. A háború kitörésekor éppen ezért volt erős aggodalom a kárpátaljai magyar fiatalokért, az ő sorsukért, írja az origo.

Amikor 2022. február 24-én kitört a háború, tudtuk, hogy mivel már évek óta folyamatosan építették le a magyarok jogait, köztük az anyanyelvi oktatáshoz való jogot és az anyanyelv használatát, így abban is biztosak lehettünk, hogy a háború az országon belüli távolságok ellenére hamar eléri a magyar közösséget, különösen a fiatal férfiakat.

– mondta el lapunknak Hankó. A miniszter hozzátette: Forródróton volt aznap a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem (akkor még Főiskola) rektorával és többször beszéltek, és a határ átlépéséhez a fiatal férfiak esetében az a lehetőség maradt fenn, ha nemzetközi mobilitási ösztöndíjprogramban való részvételüket biztosítják.

A miniszter elmondta, így cselekedtek, soron kívül felemelték a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Makovecz Ösztöndíjprogram forrását, beszéltek a fogadó hazai egyetemekkel és a Tempus Közalapítvány részvételi igazolást adott ki az ösztöndíjprogramban résztvevők számára.

A megoldás szerencsére működött és több mint száz fiatalnak és családjának biztosítottunk ily módon lehetőséget arra, hogy a tanulmányaikat Magyarországon, biztonságban folytathassák

– emlékezett vissza a miniszter. Kiemelte, hogy azóta is büszke arra, hogy a gyors cselekedetükkel sok kárpátaljai magyar fiatal életét helyezték biztonságba, több kárpátaljai magyar családnak biztosíthatták a fiai biztonságának nyugalmát.