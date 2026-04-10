Hankó Balázs: Nem most kezdődtek a kárpátaljai magyarok jogsérelmei

Zelenszkij elnök szokatlan látogatásának apropóján Hankó Balázs elmondta, hogy nem a magyar választások előtt 3 nappal kell hirtelen rácsodálkozni a magyar nyelv használatával, illetve a magyar nyelvű oktatással kapcsolatos jogsérelmekre, hiszen több, mint 10 éve már folyamatosan, egyre erősödő jogfosztásról beszélhetünk és bár érdekes módon – a politikai helyzettől függően – időnként megígéri az ukrán vezetés ezek rendezését, az ígéreteit aztán rendre nem tartják be. De általánosságban érezhető az elmúlt években egy magyarokat érintő erősödő agresszió és félelemkeltés. A háború kitörésekor éppen ezért volt erős aggodalom a kárpátaljai magyar fiatalokért, az ő sorsukért, írja az origo.
Amikor 2022. február 24-én kitört a háború, tudtuk, hogy mivel már évek óta folyamatosan építették le a magyarok jogait, köztük az anyanyelvi oktatáshoz való jogot és az anyanyelv használatát, így abban is biztosak lehettünk, hogy a háború az országon belüli távolságok ellenére hamar eléri a magyar közösséget, különösen a fiatal férfiakat.
– mondta el lapunknak Hankó. A miniszter hozzátette: Forródróton volt aznap a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem (akkor még Főiskola) rektorával és többször beszéltek, és a határ átlépéséhez a fiatal férfiak esetében az a lehetőség maradt fenn, ha nemzetközi mobilitási ösztöndíjprogramban való részvételüket biztosítják.
A miniszter elmondta, így cselekedtek, soron kívül felemelték a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Makovecz Ösztöndíjprogram forrását, beszéltek a fogadó hazai egyetemekkel és a Tempus Közalapítvány részvételi igazolást adott ki az ösztöndíjprogramban résztvevők számára.
A megoldás szerencsére működött és több mint száz fiatalnak és családjának biztosítottunk ily módon lehetőséget arra, hogy a tanulmányaikat Magyarországon, biztonságban folytathassák
– emlékezett vissza a miniszter. Kiemelte, hogy azóta is büszke arra, hogy a gyors cselekedetükkel sok kárpátaljai magyar fiatal életét helyezték biztonságba, több kárpátaljai magyar családnak biztosíthatták a fiai biztonságának nyugalmát.
Kérdezték arról is a minisztert, hogy azóta mit tapasztal, a látogatásai során látott-e bármilyen előrelépést a magyarok helyzetével kapcsolatban?
Sajnos nem, sőt a helyzet egyre nehezebb, szürreális állapotok uralkodnak. A magyarokkal szembeni jogsértések azóta is folyamatosak. A fiatalok félnek. Nem engedik nekik, hogy szabadon eldönthessék, hol, milyen képzésben vesznek részt, és arról is beszámoltak, hogy tavaly ősszel olyan fiatalokat is elvittek katonának, akiket nem lehetett volna besorozni. Akkor az egyetem rektora "szabadította ki" őket
– foglalta össze tapasztalatait a miniszter.
Hozzátette, különösen érthetetlen Zelenszkij elnök váratlan érdeklődése, amikor ismert, a kisebbségi jogok kapcsán kért 11 pontból csak egyben van megállapodás, abban, hogy a kárpátaljai magániskolákban szünetekben és iskolai kereteken belül magyar nyelven is lehet beszélni. A többi pont kapcsán nincs előrelépés az ukrán kormány részéről. Hankó Balázs ennek kapcsán elmondta, hogy a legutolsó látogatása során, amikor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem egyetemi jelképeit avatták, felszólaltam amellett, hogy a magyar kormány álláspontja egyértelmű, és követelik vissza azokat a kisebbségi jogokat, amelyek 2014 előtt megillették a magyarokat!”
