Fidesz-kampányzáró: Teljesen megtelt a Szentháromság tér, egy szalmaszálat sem lehetett leejteni

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 11. 21:08
kampányzáróBékemenet
Soha nem látott tömeg gyűlt össze Budapesten a Mátyás templom tövében, ahol Orbán Viktor miniszterelnök megtartotta kampányzáró beszédét. Az esemény méltó lezárása volt a sorsdöntő szavazás előtti időszaknak.

Soha nem látott tömeg gyűlt össze a Szentháromság téren, amely sötétedés után is fényárba úszott, ugyanis rengetegen érkeztek fáklyával a kezükben, hogy úgy hallgassák meg Orbán Viktor miniszterelnök beszédét. Fiatalok, idősebbek, családosok, de a sztárvilág is bőven képviseltette magát. Ezrek zászlói emelkedtek egyszerre a magasba, miközben együtt skandálta a nép: "Hajrá Fidesz" – írja a Ripost.

Választás 2026-Orbán Viktor záróünnepség szentháromság tér
Elképesztő tömeg gyűlt össze Orbán Viktor kampányzáró beszédén szombat este a Szentháromság téren
Fotó: MW 

Elképesztő látványt mutatott, ahogy a Mátyás templom mellett, az államalapító Szent István szobra alatt összegyűltek a nemzeti értékeket valló patrióták. Orbán Viktor miniszterelnök elmondta, a kampányzáró eseményt a korábbi székesfehérvári helyszín helyett idén azért Budapesten tartják, mert az a nemzet fővárosa, a soron következő választást pedig csak akkor lehet megnyerni, ha az egész nemzet összefog.

Összejött az egymillió kézfogás

A választás előnapján Orbán Viktor miniszterelnök Szijjártó Péter és Lázár János miniszterekkel országjárásra indult: a Szentháromság térről indulva célba vették Vác, Balassagyarmat, Salgótarján, Sátoraljaújhely, Eger és Hatvan városát, a cél az volt, hogy egymillió emberrel fogjanak kezet. A célt valószínűleg már a nap folyamán sikerült teljesíteni, de ha kimaradt még pár kézfogás, akkor azt Budapesten biztosan bezsebelték Orbán Viktorék. 

A hatalmas érdeklődés egyet jelent: az emberek érzik mi a vasárnapi választás tétje: ez most nem a kísérletezés ideje, nem hagyhatjuk, hogy idegen hatalmak vegyék át az uralmat az országunk jövője felett.

Beszédében a miniszterelnök a péntek esti, "rendszerbontó nagykoncerten" történt tiszás őrjöngésre is reagált: egészen mások vagyunk - húzta alá a miniszterelnök.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
