Az iráni háború miatt még nagyobb bűn az olajblokád

Barátság kőolajvezeték
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 01. 12:11
Háborúellenes GyűlésUkrajna
Orbán Viktor Zelenszkijnek üzent Esztergomból.

11. alkalommal gyűltek össze a béke pártfogói szombaton: a Háborúellenes Gyűlést ezúttal Esztergomban tartották. Az esemény jelentőségének most még nagyobb súlya van, ismerve az aktuálpolitikai történéseket: már nem csak Ukrajnában, de a Közel-Keleten is háború dúl. "Az iráni háború miatt még nagyobb bűn, hogy Zelenszkij leállította a Barátság olajvezetéket. Nemcsak a cégeket, nemcsak az ipart, de minden magyar embert veszélyeztet.
Ezért az ukrán olajblokádot le fogjuk törni!" - üzente Orbán Viktor.

"Amikor a világban mindenhol az a veszély fenyeget, hogy az energia ára nő, az a lépés, hogy Magyarországot elzárták az olcsó kőolajtól, ez kétszeres bűn, kétszeres veszély!" - magyarázta a miniszterelnök az egybegyűlteknek, hozzátéve: lássuk tisztán, Zelenszkij olajblokád alá vette hazánkat! 

Amit Zelenszkij tett, nem a magyar ipar ellen tette, nem a MOL ellen tette, hanem az összes magyar ember ellen csinálta!

 - húzta alá.

