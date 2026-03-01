A Tisza nem tud nemet mondani Brüsszelnek!

Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő és képviselőjelölt elmondta, a magyar választóknak miért kell nemet mondania a Tisza Pártra. Mindezt az esztergomi Háborúellenes Gyűlésen tette, ahol ismét hatalmas tömeg gyűlt össze, hogy kiálljanak a kormány háborúellenes politikája mellett.

Az esztergomi Háborúellenes Gyűlésen Czunyiné dr. Bertalan Judit is felszólalt. Fotó: Polyák Attila / MW

Czunyiné dr. Bertalan Judit elmondta, azért nem szabad a Tiszára szavazni, mert nem tudnak nemet mondani Brüsszelnek és Ukrajnának.

Sem Brüsszel, sem Ukrajna most már nem is titkolja az elmúlt napok fényében, hogy nyílt és direkt beavatkozással készül a magyarországi választásokra. Hiszen Brüsszelnek az az érdeke, hogy Magyarországon olyan kormány legyen április után, amelyik az ő kéréseit, parancsait gondolkodás nélkül kiszolgálja. A Tiszáról tudjuk, hogy nem tud nemet mondani

– mondta a képviselő és képviselőjelölt.