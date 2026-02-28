Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Orbán Viktor: Az ukránok olajblokád alá vették Magyarországot

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 28. 21:14
ukrajnaTisza
A miniszterelnök szerint világos a helyzet.
Bors
A szerző cikkei

Orbán Viktor arról írta Facebook-oldalán, hogy az ukránok olajblokád alá vették Magyarországot. 

Világos a helyzet: minket akarnak megbuktatni, és hatalomba segíteni a Tisza pártot. Ők teljesítenék azokat a követeléseket, amiket mi nem vagyunk hajlandóak

- írta a miniszterelnök. A közzétett videóban azt is elmondta, április 12-én egyszerre kell legyőzniük a Tiszát, a Zelenszkijt, meg Ursula von der Leyent.

