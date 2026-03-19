Hatalmas tömeg fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt vidéki országjárásán Kaposváron, Egerben és Dunaújvárosban is. Kocsis Máté úgy fogalmazott Orbán Viktor simán letolta Magyar Pétert a pályáról. Ezzel kapcsolatban Szikra Levente az Alapjogokért Központ vezető elemzője ma reggel a Mokkában elmondta, hogy a választások előtti országjárásnak mi a legfőbb jelentősége.

Orbán Viktor országjárása Dunaújvárosban. Fotó: MIniszterelnöki Kabinetiroda

A Békemenet lendületet adott az országjárásnak

A Békemenetet követően a jobboldalnak a kampánya egy új lendületet vett, és ennek a jelét látjuk az országjárásban is. Ugyanis több vidéki városban is nagyon nagy tömeg fogadta a miniszterelnököt, és azt látni, hogy az elmúlt hetekben, a Fidesz-KDNP szavazóbázisának az aktivitása növekedett, ami azt jelenti, hogy egyre többen kezdtek el jobban foglalkozni a közélettel, politikával. Mindez érthető annak fényében is, hogy egyrészt nyilván közeledik a választás, másrészről pedig nagyon fontos, jelentős ügyek vannak politikai napirenden. Ilyen például Magyarország energiaellátása, vagy az ukrán háborúhoz való viszony, Ukrajna uniós csatlakozása, és számtalan más olyan kérdés van, ami érdekli az embereket, és válaszokat keresnek a politikai vezetőktől ezekre a kérdésekre.

Ezek mellett az országjárásnak azért is van jelentősége, mert azt ott megjelenő tömeg a legobjektívebb adat.

Amit tudunk, az azt mutatja, hogy a Békemeneten többen voltak, mint az ellenzéki rendezvényen, de valóban talán nem a számháború a legfontosabb, hanem az, hogy a választók mozgósítására egy lelkesítő hatása lehet ezeknek a rendezvényeknek, ha azt láthatják, hogy személyesen is tudnak találkozni a politikai vezetőkkel.

– mondta Szikra Levente és hozzátette, hogy ezek a találkozások abból a szempontból is fontosak, mert a jobboldali szavazók, sokszor az elmúlt időszakban az online térben egy olyan hamis képpel találkozhattak, hogy ők valójában már egyedül vannak, kisebbségben vannak. Azonban az országjárások alkalmával azt láthatják, hogy valójában nincsenek egyedül, hanem a valós térben nagyon sokan értenek velük egyet, és érdemes a jobboldali táborhoz tartozni, ami miatt az ő aktivitásuk is növekedésnek tud indulni.