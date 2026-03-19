A Békemenet lendületet adott az országjárásnak

Hatalmas tömeg fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt vidéki országjárásán Kaposváron, Egerben és Dunaújvárosban is. Kocsis Máté úgy fogalmazott Orbán Viktor simán letolta Magyar Pétert a pályáról. Ezzel kapcsolatban Szikra Levente az Alapjogokért Központ vezető elemzője ma reggel a Mokkában elmondta, hogy a választások előtti országjárásnak mi a legfőbb jelentősége.
A Békemenetet követően a jobboldalnak a kampánya egy új lendületet vett, és ennek a jelét látjuk az országjárásban is. Ugyanis több vidéki városban is nagyon nagy tömeg fogadta a miniszterelnököt, és azt látni, hogy az elmúlt hetekben, a Fidesz-KDNP szavazóbázisának az aktivitása növekedett, ami azt jelenti, hogy egyre többen kezdtek el jobban foglalkozni a közélettel, politikával. Mindez érthető annak fényében is, hogy egyrészt nyilván közeledik a választás, másrészről pedig nagyon fontos, jelentős ügyek vannak politikai napirenden. Ilyen például Magyarország energiaellátása, vagy az ukrán háborúhoz való viszony, Ukrajna uniós csatlakozása, és számtalan más olyan kérdés van, ami érdekli az embereket, és válaszokat keresnek a politikai vezetőktől ezekre a kérdésekre.
Ezek mellett az országjárásnak azért is van jelentősége, mert azt ott megjelenő tömeg a legobjektívebb adat.
Amit tudunk, az azt mutatja, hogy a Békemeneten többen voltak, mint az ellenzéki rendezvényen, de valóban talán nem a számháború a legfontosabb, hanem az, hogy a választók mozgósítására egy lelkesítő hatása lehet ezeknek a rendezvényeknek, ha azt láthatják, hogy személyesen is tudnak találkozni a politikai vezetőkkel.
– mondta Szikra Levente és hozzátette, hogy ezek a találkozások abból a szempontból is fontosak, mert a jobboldali szavazók, sokszor az elmúlt időszakban az online térben egy olyan hamis képpel találkozhattak, hogy ők valójában már egyedül vannak, kisebbségben vannak. Azonban az országjárások alkalmával azt láthatják, hogy valójában nincsenek egyedül, hanem a valós térben nagyon sokan értenek velük egyet, és érdemes a jobboldali táborhoz tartozni, ami miatt az ő aktivitásuk is növekedésnek tud indulni.
A Magyar Pétert követő és a Tiszát támogató tömegeken belül nagyon sokan elutasítják Magyar Péter személyét ilyen-olyan okoknál fogva.
Valóban ez igaz, hogy a Tiszára szavazó választók között is vannak olyanok, akik Magyar Péter személyét nem találják szimpatikusnak. Ez egyébként érthető, hiszen az elmúlt időszakban azért Magyar Péter körül nagyon sok botrány merült fel, és azért azt gondolom, hogy azt az üzenetet is értik a választópolgárok, és sokan egyet is értenek vele, hogy Magyar Péter esetleges kormányra kerülése egy kockázatos dolog lenne azzal a politikai tapasztalattal és tudással szemben, amit Orbán Viktor és a Fidesz-KDNP képvisel.
– fejtette ki az elemző, aki szerint az a politikai üzenet, amit Magyar Péter képvisel sok Tiszára szavazni vágyó választópolgárt elbizonytalaníthat. A bizonytalanokat esetében pedig az felértékelődhet, hogy biztonságban akarnak élni.
Hiszen hogyha körbenézünk most a világpolitikai helyzetben, akkor azt látjuk, hogy Magyarország körül és a világon tágabban is nagyon sok konfliktus van, háborúk vannak, energiaválság van, átalakul a világrend, tehát ebben a helyzetben az, hogy valaki stabil kézzel, nagy tapasztalattal tudja vezetni egy országnak a kormányát, az a választók fejében egy fontos szemponttá válhat azzal szemben, hogy alkalmas lehet-e ez az idő kísérletezésre, kockáztatásra.
A közösségi médiában való politizálás kulcsfontosságú szerepet tölt be most a választás szempontjából. Elon Musk világhírű influenszere lebuktatta egyébként a Facebookot. Mario Naffal szerint Magyar Péter világszintű összehasonlításban is aránytalanul magas eléréseket produkál a Magyarországon legnépszerűbbnek számító közösségi hálózaton. Ezzel kapcsolatban az elemző elmondta, hogy nem sokat tudunk a Meta algoritmusának a működéséről és azt azért mégiscsak látjuk, hogy a Facebook az valóban egyrészt fontos szerepet tölt be, másrészről pedig el tud hallgattatni adott esetben politikai szereplőket. Ne felejtsük el, hogy például Toroczkai László a Mi Hazánk Mozgalomnak az elnöke le van tiltva a Facebookon évek óta.
És valóban itt arról is szó esett ebben az idézett beszélgetésben, hogy Orbán Viktornak az elérését is lecsavarhatja az algoritmus. Tehát azért a Meta központjában tudnak játszani az algoritmussal, és azért ne felejtsük el azt sem, hogy a Tisza Párt sorai között tudja a Metának az egykori jogászát, Dávid Dórát. Azt is látjuk, hogy a különböző nagy világcégekről, nem csak a Meta-ról szó esett már ebben a kampányban.
– fejtette ki Szikra Levente.
Orbán Viktor említette a Shell-t, az Erste-t, tehát sok olyan nagy világcég van, amely különböző mértékben érdekelt a magyar választási kampányban, és azért azt általánosságban elmondhatjuk, hogy ezek a nagy világcégek nem a Fidesz-KDNP győzelmének szorítanak.
Ma dönt az Európai Tanács Brüsszelben az ukránok 90 milliárd eurós hiteléről. Friedrich Merz ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy szerinte nem számít A német kancellárnak az idézett nyilatkozata az arról árulkodik, hogy őt az európai jog nem érdekli, ő neki nem számít az, hogy mi jogszerű és mi nem. A jog nagyon világosan fogalmaz, minden tagállam hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy ezt a 90 milliárdos hitelt ki lehessen fizetni. Magyarország és Szlovákia is nemmel fog szavazni egészen addig, amíg ez a két ország vissza nem kapja az olajellátását.
Ukrajna vezetése ezt könnyen fel tudná oldani ezt a patthelyzetet azzal, hogy újraindítja az olajszállítást Szlovákiában és Magyarországra. Jelenleg úgy tűnik, hogy ezt politikai okokból nem teszik meg, és addig Magyarország is politikai döntéssel akadályozni fogja ennek a pénznek a kifizetését.
