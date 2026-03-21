"Nekik is van mondanivalónk" – Orbán Viktor külön szólt a tiszás provokátorokhoz

Orbán Viktor miniszterelnök országjárása előtt híre ment, hogy a rendezvényre tiszás provokátorokat vezényelnek Magyar Péterék. A miniszterelnök hozzájuk is intézte szavait, hiszen elsősorban magyarokként tekintett rájuk.

Orbán Viktor országjárásának miskolci állomásán a tiszás provokátoroknak is üzent.

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Orbán Viktor a tiszásoknak: "Ne engedjétek, hogy az indulat megkeményítse a szíveteket"

Miskolc polgármestere, Tóth-Szántai József elismerte a miskolci tömeget; háromszor annyian voltak, mint a hasonló tiszás rendezvényen. A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter felszólította követőit, hogy menjenek el a miniszterelnök országjárásának miskolci állomására. Provokációra, rendbontásra nem került sor, de egy üzenettel gazdagodtak a jelenlévő tiszások.

Biztos vagyok abban, hogy az ellenfeleink, a tiszások is vannak itt-ott, megszeppent provokátorként a tömegben. Nem baj, jó, hogy itt vannak, mert nekik is van mondanivalónk. Egy választás mindig küzdelem, de nem mindegy, hogyan harcolunk. Mert igaz, hogy most a magyar méri magyarral össze az erejét, de sosem szabad elfelejteni, hogy a mi testtartásunk ebben a küzdelemben csak a szeretet és az összefogás lelkülete és testtartása lehet. Mi így harcolunk. Mert nem felejtjük el, hogy a választás után Magyarországnak ismét nagy nemzeti egységre van szüksége. Ezért azt üzenjük a tiszásoknak; ne engedjétek, hogy az indulat megkeményítse a szíveteket.

– fogalmazott a miniszterelnök.

Lázár János építési és közlekedési miniszter váratlan vendégként jelent meg a helyszínen. Eredetileg ugyanis nem tervezett Miskolcra utazni, ám amikor megtudta, hogy Magyar Péter tiszásokat küldött a gyűlésre, nem maradhatott ki.

Magyar Péter arra buzdítja híveit, hogy jöjjenek ide és zavarják meg a rendezvényünket. Ha arra szervezkednek, hogy balhé legyen, nekem is itt a helyem, hogy megvédjük egymást

– mondta beszédében Lázár János.



