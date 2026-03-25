Esztergom polgármestere tudja: olyan emberre van szükség, aki nem kívülről nézi a várost

Esztergomban folytatódott Orbán Viktor országjárása, elképesztően sok ember volt kíváncsi a miniszterelnökre. Mielőtt a színpadra lépett volna a kormányfő, Esztergom polgármestere, Hernádi Ádám tartott beszédet az összegyűlteknek.

2026.03.25. Orbán Viktor Országjárás Esztergom / Hernádi Ádám

Fotó: Hagymási bence / 24óra

Hernádi Ádám elmondta, hogy:

olyan emberre van szükség, aki nem kívülről nézi Esztergomot és környékét.

A polgármester szerint olyan ember kell, aki nem kampányidőszakra érkezik, és nem csak térképről ismeri a várost. Hernádi Ádám szerint a Fidesz jelöltje, Erős Gábor ilyen, hiszen őt ismerik a helyiek, Esztergomban nőtt fel, ott él, tudja, mit éreznek az itteni emberek – ő biztosan rá fog szavazni április 12-én.

Hernádi Ádám elmondta, hogy látják a problémákat a szépségek mellett, így tudják, hogy mi a feladatuk, és kulcskérdés, hogy ki képviseli az esztergomiakat.

Arról is beszélt Hernádi Ádám, hogy meg fogják építeni a kulturális központot, amibe bekerül a városi mozi és természetesen a könyvtár is.