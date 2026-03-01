Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Kubatov Gábor: A Tisza Párt, az EU és Ukrajna szövetsége kárt akar okozni Magyarországnak

Háborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 01. 10:19 / FRISSÍTÉS: 2026. március 01. 10:21
Esztergomban rendezték meg a szombati Háborúellenes Gyűlést. Ott Kubatov Gábor elmondta, miért fontosak ezek a rendezvények, valamint arról is beszélt, hogy a Tisza párt az Európai Unióval és Ukrajnával kötött szövetsége tönkre tenné Magyarországot.

Szombaton ismét megrendezésre került a Háborúellenes Gyűlés, most Esztergom adott otthont a rendezvénynek, amelyen Kubatov Gábor a Magyar Polgári Szövetség országos pártigazgatója is, aki elmondta Magyar Péter lepaktált Ukrajnával és az Unióval.

Kubatov Gábor 2026_01_10 Budapest
Kubatov Gábor szerint Magyar Péter direkt hallgat a Barátság kőolajvezeték ügyéről. Fotó: MW / -

A pártigazgató azt is kifejtette, azért fontosak a Háborúellenes Gyűlések, mert ezekkel az eseményekkel erőt adnak az emberek Orbán Viktor miniszterelnöknek. Azt is hozzátette, a kormányfő egy bátor ember, de ennek ellenére is kell neki a magyarok támogatása - írja a Ripost

Brüsszelben, amit csinál vagy amit az ukránokkal a tárgyaláson csinál, ahhoz nem baj, ha azt érzi, hogy sokan vagyunk mögötte

– fogalmazott Kubatov Gábor, majd arra is kitért, hogy szerinte Ukrajna a Barátság kőolajvezeték elzárásával beleavatkozik a magyarországi választásokba is. 

Elmondta, egy olyan ukrán nyomásgyakorlás zajlik ma Magyarországon, ami egész példátlan az európai politikában, több szempontból is. Egyrészt, hogy így beleavatkozni a választásokba az olajvezeték elzárásával az meglepő és nagyon barátságtalan dolog. Másfelől pedig, azért látjuk ezt, lelepleződik lassan ez a szövetség, ami az ukránok mögött van az Unió részéről meg Magyar Péter részéről, hogy ők kötöttek hárman egy szövetséget és ez a szövetség ez kárt akar okozni Magyarországnak

– zárta gondolatait. 

