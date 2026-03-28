Már Magyar Péter sem tudja kontrollálni agresszív embereit - brutális indulat tombol a Tiszában

Ahogy közeledünk a választásokhoz egyre inkább elszabadulnak az indulatok Tisza-fronton, és már Magyar Péternek sem tudja kontrollálni felhergelt embereit. Nem csoda, Orbán Viktor rendezvényein ugyanis egyre minősíthetetlenebb stílusban nyilvánulnak meg a tiszás provokátorok. Lökdösődnek, sértegetnek, trágár kifejezéseket ordibálnak, vagy épp kiverik a mikrofont a riporterek kezéből. Mindezek mellett már a miniszterelnök sem tudott szó nélkül elmenni és kemény üzenetet hagyott nekik - írja a Ripost.

Hatalmas tömeg várta Orbán Viktort a győri Széchenyi téren - ez az oka, hogy a tiszás provokátorok kijöttek a sodrukból

Forrás: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Orbán Viktor győri országjárásán minden tekintetben a tetőfokára hágtak az indulatok. A Széchenyi téren hatalmas éljenző tömeg fogadta ugyanis a miniszterelnököt, volt, aki könnyeivel küszködve hallgatta végig a beszédet. Szeretetország lakói láthatóan nem bírják elviselni, hogy bármerre jár a miniszterelnök, óriási támogatást kap, ezért egyre inkább kezdik elveszteni türelmüket. Ameddig elmennek, az viszont megengedhetetlen. Kampány ide vagy oda, önmagából senkinek nem kell kivetkőznie.

"Patkány semmirekellők vagytok"

A Patrióta riportere, Filep Dávid rögzítette azt a jelenetet, amint az egyik tiszás szimpatizáns, aki még a párt matricáit is ráragasztotta a kabátjára, minősíthetetlen stílusban beszél vele, majd kiüti a kezéből a mikrofont.

Aki értelmes ember, az a Tiszára szavaz. Ti meg ilyen kis patkány kis izé, semmirekellők vagytok

— mondja a férfi, mielőtt lök egyet a mikrofonnal sétáló riporteren.

Átment a tiszás üzenet: van aki inkább Zelenszkijre szavazna Orbán Viktor helyett

Bohár Dániel riportert sem kímélték a tiszás provokátorok, Győrben ő is bőven belefutott a mindent is kritizáló csőcselékbe. Volt olyan asszony, aki azt mondta inkább Zelenszkijre szavazna, mint Orbán Viktorra. Végül is a hölgy nem jár messze az igazságtól, Magyar Péter megválasztása esetén mindenki tudja, hogy a valódi hatalom az ukrán elnök és Brüsszel kezébe kerülne. A Tisza elnöke csupán kapóra jön nekik.

Zelenszkij lassan már minden választáson elindul, csak a sajátján nem

— fogalmazott csípősen a miniszterelnök Győrben.