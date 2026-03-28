Már Magyar Péter sem tudja kontrollálni agresszív embereit - brutális indulat tombol a Tiszában

Ahogy közeledünk a választásokhoz egyre inkább elszabadulnak az indulatok Tisza-fronton, és már Magyar Péternek sem tudja kontrollálni felhergelt embereit. Nem csoda, Orbán Viktor rendezvényein ugyanis egyre minősíthetetlenebb stílusban nyilvánulnak meg a tiszás provokátorok. Lökdösődnek, sértegetnek, trágár kifejezéseket ordibálnak, vagy épp kiverik a mikrofont a riporterek kezéből. Mindezek mellett már a miniszterelnök sem tudott szó nélkül elmenni és kemény üzenetet hagyott nekik - írja a Ripost.
Orbán Viktor győri országjárásán minden tekintetben a tetőfokára hágtak az indulatok. A Széchenyi téren hatalmas éljenző tömeg fogadta ugyanis a miniszterelnököt, volt, aki könnyeivel küszködve hallgatta végig a beszédet. Szeretetország lakói láthatóan nem bírják elviselni, hogy bármerre jár a miniszterelnök, óriási támogatást kap, ezért egyre inkább kezdik elveszteni türelmüket. Ameddig elmennek, az viszont megengedhetetlen. Kampány ide vagy oda, önmagából senkinek nem kell kivetkőznie.
A Patrióta riportere, Filep Dávid rögzítette azt a jelenetet, amint az egyik tiszás szimpatizáns, aki még a párt matricáit is ráragasztotta a kabátjára, minősíthetetlen stílusban beszél vele, majd kiüti a kezéből a mikrofont.
Aki értelmes ember, az a Tiszára szavaz. Ti meg ilyen kis patkány kis izé, semmirekellők vagytok
— mondja a férfi, mielőtt lök egyet a mikrofonnal sétáló riporteren.
Bohár Dániel riportert sem kímélték a tiszás provokátorok, Győrben ő is bőven belefutott a mindent is kritizáló csőcselékbe. Volt olyan asszony, aki azt mondta inkább Zelenszkijre szavazna, mint Orbán Viktorra. Végül is a hölgy nem jár messze az igazságtól, Magyar Péter megválasztása esetén mindenki tudja, hogy a valódi hatalom az ukrán elnök és Brüsszel kezébe kerülne. A Tisza elnöke csupán kapóra jön nekik.
Zelenszkij lassan már minden választáson elindul, csak a sajátján nem
— fogalmazott csípősen a miniszterelnök Győrben.
"Fogyatékos vagy b***meg"
Az előbb látott férfiről egy másik videó is kikerült az internetre, ahol még többet láthatunk a finom lelkéből. Filep Dávid velősen csak ennyit írt a videóhoz: "Ez a tisza".
Bohár Dánielnek egy másik fontos jelenségre is sikerült rámutatnia. Még pedig arra, aki azt sem tudja hogy mi ellen ellentüntet. Egy fiatal tiszás fiút ugyanis megkérdezett, mi a véleménye az ukránok olajblokádjáról, mire a fiú hebegve-habogva annyit válaszolt, hogy arról nem sok mindent tud. Nem mindenkinek a kenyere a politika, de az miért vesz részt egy politikai akcióban, aki a legalapvetőbb kérdésekkel sincs tisztában?
A riporter erre elkezdi felvilágosítani, elmondja neki, hogy január végén Zelenszkij elzárta a Barátság kőolajvezetéket és azóta nem jön olaj az országba.
A srác erre visszakérdez, hogy ehhez ugyan mi köze Zelenszkijnek, mire Bohár nemes egyszerűséggel rávágja: hát az, hogy ő az ukrán elnök.
A Tisza Pártban, aminek honlapján egyébként hatalmas betűkkel ugrik az arcunkba a "NEM a provokációra!" szlogen, az sem számít, ha valaki idős, gyerek, vagy nő. Gondolkodás nélkül mennek neki hölgyeknek is. A napokban például Gulyás Virág újságírót lökte fel egy Tisza-szimpatizáns, aki még a "k*rva anyját is nyakon b*szom a g*cibe" szavakat is hozzábiggyesztette kedves tettéhez.
A tiszások minősíthetetlen megnyilvánulásaira a miniszterelnök is reagált Győrben. Mint mondta ők olyan emberek, akiknek az okoz örömöt, ha a másik ember örömét elronthatják.
Ők ott mind a düh, a gyűlölet és a rombolás emberei, mi pedig a szeretet és az összefogás emberei vagyunk. Legyünk büszkék arra, hogy mi hiszünk a szeretet és az összefogás erejében. Hiába van most politikai kampány, ne keményítsétek meg a szíveteket, mert onnan nincs visszaút
— húzta alá a miniszterelnök.
