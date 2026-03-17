„Peti, kérlek nyugodj meg!” – brutális oltást kapott Magyar Péter, Kocsis Máté az egri békemenet elképesztő sikerével hergel

Elképesztő sikerrel zárult Orbán Viktor országjárásának újabb állomása, amelynek ezúttal Eger adott otthot. Az egri békemenettel kapcsolatban korábban már Menczer Tamás és Deák Dániel is posztolt, Kocsis Máté friss bejegyzése azonban mindent visz.
Peti, kérlek nyugodj meg!
- írta Facebook-oldalán megosztott videójához a Fidesz frakcióvezetője.
A videóban pedig megmutat egy drónfelvételt, amely az egri békemeneten összegyűlt tömegről készült, majd még oda szúrja Magyarnak:
Ezek nem bértapsolók, és vöröshagymát sem kaptak. Kérlek, nyugodj meg!
