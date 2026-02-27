Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Zelenszkij ukránbarát magyar kormányt akar, a Tisza a Shellel pedig olcsó olajat nem

Barátság kőolajvezeték
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 27. 09:58
Vologyimir ZelenszkijOrbán Viktor
Több hete nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken, miközben a Tisza Shell-ből átigazolt energiapolitikusa "diverzifikáltságról" beszél. Másoknak jelentene hasznot, ha Magyarország leválna az olcsó orosz olajról.
Bors
A szerző cikkei

Az olajszállítást haladéktalanul meg kell indítani, írta Orbán Viktor reggeli posztjában és jelentette ki a rádióinterjújában is, hiszen Vologyimir Zelenszkij állításával szemben a leállásnak nincs technikai oka. A politikai nyomásgyakorlás nem csupán Ukrajnából és Brüsszelből érkezik, de a hazai ellenzék számára is hasznot jelenthet, ha Magyarország leválna az olcsó orosz energiáról - írja a Ripost.

Barátság kőolajvezeték / Fotó: Martin Divisek / MTI

A brüsszeli vezetés nyíltan beállt Ukrajna mellé nem is egy, hanem két Európai Uniós tagállam hátrányára. Nem csupán Magyarország, de Szlovákia számára is kedvezőtlen, hogy több hete nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken.

Ráadásul a Tisza Párt programhirdetése szerint le kellene válnunk az orosz olajról, a források tekintetében pedig "diverzifikáltságra" van szükség. Kapitány István volt Shell-alnökről is beszélt ma a miniszterelnök, aki mindenáron levágna Magyarországot az olcsó orosz olajról.

Kapitány István
Kapitány István, a Shell volt alelnöke, Magyar Péter szövetségese, a Tisza szakértője - Fotó: Bors 

Azért tartom veszélyesnek a Shellből ideejtőernyőztetett tiszás energiapolitikus programhirdetését, amely szerint le kell választanunk magunkat az orosz olajról, közben arról is beszél, hogy diverzifikálásra van szükség. Amit a Tisza Párt és Magyar Péter mond, az mese. Azért mondják ezeket, mert Ukrajnából pénzelik őket. Egy ismert kém szervezte Magyar Péter ukrajnai útjait. Nekik ukránbarát kormány kell, olyan, amely nem akadályozza a finanszírozásukat, lejön az orosz gázról és támogatja a háborút. Ezzel szemben mi nem adunk katonákat, fegyvereket, és nem sodródunk bele a háborúba

– fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban.


 

 

