Kocsis Máté Orbán Viktor életveszélyes megfenyegetéséről: Ez Magyar Péter érdekében történik!

Mint ismeretes, Ukrajna elnöke, Zelenszkij megfenyegette Orbán Viktort, rajta keresztül pedig egész Magyarországot, közben pedig a Tisza Párt elnök játssza az ártatlant.

Kocsis Máté Fotó: YouTube

A debreceni Háborúellenes Gyűlésen ezzel kapcsolatban arról kérdezték Kocsis Mátét, hogy mennyire hiteles vagy éppen nem hiteles Magyar Péter viselkedése ebben az ügyben? Mire a Fidesz országgyűlési frakciójának vezetője úgy fogalmazott, hogy nem az ártatlant játssza, hanem egy színjátékot.