Kocsis Máté Orbán Viktor életveszélyes megfenyegetéséről: Ez Magyar Péter érdekében történik!

Kocsis Máté
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 07. 11:06
ukránMagyar PéterHáborúellenes Gyűlésháborúfenyegetés
Szombaton Debrecenben tartják a Háborúellenes Gyűlést. Kocsis Mátét is mikrofonvégre kapták.
Bors
A szerző cikkei

Mint ismeretes, Ukrajna elnöke, Zelenszkij megfenyegette Orbán Viktort, rajta keresztül pedig egész Magyarországot, közben pedig a Tisza Párt elnök játssza az ártatlant. 

Kocsis Máté Fotó: YouTube

A debreceni Háborúellenes Gyűlésen ezzel kapcsolatban arról kérdezték Kocsis Mátét, hogy mennyire hiteles vagy éppen nem hiteles Magyar Péter viselkedése ebben az ügyben? Mire a Fidesz országgyűlési frakciójának vezetője úgy fogalmazott, hogy nem az ártatlant játssza, hanem egy színjátékot. 

Minden, ami történt az ukránok részéről támadás a hazánk ellen, akár az energiabiztonságunk ellen a Barátság kőolajvezeték elzárásával, akár a miniszterelnök fenyegetése. Ez Magyar Péter érdekében történik! Ez nyilván nem a kormány érdekében történik. Még a legelvakultabb tiszások sem gondolhatják komolyan, hogy Orbán Viktor érdeke, hogy életveszélyesen megfenyegessék, vagy hogy elzárják a kőolajvezetéket Magyarország elől és ezzel energiakrízist okozzanak. Ez egy Magyar Péterhez illő, tőle megszokott ócska színjáték, aminek a lényege az, hogy minden külföldi segítséget megkap ahhoz, hogy hatalomra jusson. Az ukránoknak az az érdekük, hogy egy ukránbarát kormány alakuljon Magyarországon. Ez lenne a tervük szerint Magyar Péter és a kormánya. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
