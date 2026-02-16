Kocsis Máté: Magyar Pétert a mentelmi jogával mogyorózzák

A kormánypárt még a januári Fidesz-kongresszuson ismertette az egyéni jelöltjeit, hétfő délután pedig bemutatásra kerül a 2026-os országgyűlési választás végleges országos listája is. A listára a tapasztalt politikusok mellé új indulók nevei is felkerültek. Kocsi Máté frakcióvezető is beszédet mondott a FIDESZ-KDNP Kerethirdetésén, amit hétfő délután tartottak meg a Millenárison.

Kocsis Máté kemény üzenetet küldött a Tiszának Forrás: MW

Kocsis Máté: új Parlament lesz teljesen más ellenzékkel

Az országos választmányi ülésen a frakcióvezető beszédét azzal kezdte, hogy mindenkinek gratulál, aki képviselő-jelölt lett Európa legerősebb pártjában - írja a Ripost.

Ismert szabály a Fideszben, hogy nem pozícióra keresünk embert, hanem feladatra

— mondta a frakcióvezető, majd hozzátette, hogy azért kell mindenkinek készenlétben állnia és feladatot találnia magának, mert a Fideszben szükség van mindenki tudására.

Kocsis Máté hangsúlyozta, hogy brutális nemzetközi nyomás alatt van Magyarország, ahol nem lehet improvizálni, nem lehet lemaradni, mert azonnal hátrányba lehet kerülni ilyen nyomás alatt.

Rajtatok áll, hogy a Magyar Péter nevű zűrös és balhés emberen keresztül a nemzetközi multik alakítanak-e kormányt és adóemelésekkel visszaszedik-e az elbukott pénzüket a magyar családoktól. Rajtatok áll, hogy Ukrajna az uniós tagságával belerángat-e bennünket a háborúba, vagy, hogy oda kell-e adni a magyarok pénzét, ahogy azt a német hadügyminiszter elvárja

— hangsúlyozta a frakcióvezető, majd hozzátette, hogy az illegális migrációnak való ellentmondás is ugyanilyen fontos feladat.

"Nektek kell nemet mondanotok a veszélyes ötletekre, Magyar Péter ugyanis nem tud és nem is akar majd"— utalt Kocsis Máté a Tisza Párt elnökének uniós mentelmi jogára.

Brüsszelben a mentelmi jogával mogyorózzák, Kijevben meg talán titkos felvételekkel.

„Csicska-sors, vagy nemzeti szuverenitás - ez rajtatok áll”

Kocsis Máté a kerethirdetésen arra is emlékeztetett, hogy Gyurcsány Ferenc a választások után vallotta csak be, hogy hazudott a magyar embereknek, a Tiszások azonban már a választások előtt belemondták a képünkbe a saját öszödi beszédüket. "Választást kell nyerni, utána mindent lehet", idézte Tarr Zoltán szavait.