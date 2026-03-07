Ki az a titokzatos férfi, aki az ukrán aranykonvojt kísérte?

Akciófilmbe illő jelenet zajlott le csütörtökön, miután a Terrorelhárítási Központ két ukrán rendszámú pénzszállítót állított meg, amit több ukrán katona kísért. A 35 millió eurót és 9 kiló aranyat bezacskózva szállító aranykonvoj már önmagában is gyanús, főleg, amikor kiderült, hogy kik is azok a személyek, akik a konvojt kísérték. Köztük volt például az egykori titkosszolgálati vezető, Hennagyij Kuznyecov, aki korábban az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) terrorizmus elleni különleges műveleti központját vezette. Tehát nem egy névtelen kísérőről, nem egy egyszerű banki emberről, hanem az ukrán állambiztonsági apparátus egyik legbefolyásosabb figurájáról van szó. Biztos akkor, hogy ez csak egy rutin pénzszállító akció volt, ahogy az ukránok állítják?

Hennagyij Kuznyecov is kísérte a Magyarországon megállított aranykonvojt

Forrás: X

Izgalmas út az aranykonvojig

Hennagyij Kuznyecov nem akárki. A 2014-ben kirobbant kelet-ukrajnai fegyveres konfliktus idején az egyik legfontosabb operatív posztot töltötte be, részt vett a Donbasz térségében zajló műveletek irányításában. 2020-ban az ukrán fél képviselőjeként a minszki békefolyamat egyik humanitárius munkacsoportjában is szerepet kapott, amely többek között a hadifoglyok és fogvatartottak cseréjével foglalkozott.

Karrierjét azonban végig kétes ügyek kísérték végig, többször indultak ellene fegyelmi vizsgálatok, volt, hogy el is ítélték szolgálati hanyagság miatt, illetve több oknyomozó anyag foglalkozott a férfi kétes politikai kapcsolataival.

Zelenszkij a rendszerében mégis bennmaradhatott.

Karrierje "csúcsa": előkelő pozíció a háborús maffiában

Az Antikor korrupcióellenes ukrán portál szerint Kuznyecov és a felette álló politikai körök annak idején komoly üzletet csinálhattak a hadifogoly- és túszcserékből.

A portál azt állítja, hogy a cserefolyamatok során nem egyszer valódi ukrán katonák és foglyok helyett olyan üzletemberek vagy kétes hátterű személyek kerültek be a programba, akik pénzért vásároltak maguknak helyet az úgynevezett „cserelistákon”.

A portál ezt a rendszert egyenesen Kuznyecov és Andrij Jermak közös üzleteként írta le. Emlékeztetőül: Jermak az, aki Zelenszkij jobb kezeként az elnöki irodát vezette, míg bele nem bukott a korrupciós botrányba.