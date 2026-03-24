Huszárok tisztelegtek Orbán Viktornak Nagykanizsán

Március végén már a választás hajrájában tartunk, Orbán Viktor pedig továbbra is fáradhatatlanul dolgozik. Országjárásának következő állomása Nagykanizsán volt kedden este, ahol elképesztő tömeg gyűlt össze. A Dunántúli városban is békemenetellel kezdődött a rendezvény, hatalmas tömeg várta a miniszterelnököt, jóval nagyobb, mint a tiszás rendezvényeken megszokott.

Orbán Viktor Országjárás Nagykanizsa 2026.03.24.

Fotó: MIniszterelnöki Kabinetiroda

A Békemenet az Erzsébet téren ért véget, ott fogadták Orbán Viktort. A Zala megyeiek hatalmas molinóval tudatták a szándékukat: Nem leszünk ukrán gyarmat! Nem csak gyerekek, felnőttek közül is többen érkeztek huszár ruhában. Elképesztő látványt nyújtott a nézőtéren a sok huszárcsákó.

81 esztendős Dobri Lajos, a legidősebb huszár

A huszárok az első sorban álltak, hogy felsorakozzanak Orbán Viktor mellett. A magyar huszárok a történelem során mindig kiálltak a magyar szabadságért, a békéért, amire most is nagy szükség van - írja a Ripost.

Bencsik András Szemere Bertalant idézve mondta el, hogy miért vettek részt a huszárok a mai országjáráson Nagykanizsán.

Magyarország szabadsága, ’s a’ magyar nemzet elveszhet, de míg egy huszár él, addig bízom

