Huszárok tisztelegtek Orbán Viktornak Nagykanizsán

miniszterelnöki kabinetiroda
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 24. 20:04
orbán viktornagykanizsaBékemenetországjárás
Orbán Viktort kis huszárok is várták a színpad előtt.
Március végén már a választás hajrájában tartunk, Orbán Viktor pedig továbbra is fáradhatatlanul dolgozik. Országjárásának következő állomása Nagykanizsán volt kedden este, ahol elképesztő tömeg gyűlt össze. A Dunántúli városban is békemenetellel kezdődött a rendezvény, hatalmas tömeg várta a miniszterelnököt, jóval nagyobb, mint a tiszás rendezvényeken megszokott.

Orbán Viktor Országjárás Nagykanizsa 2026.03.24.
A Békemenet az Erzsébet téren ért véget, ott fogadták Orbán Viktort. A Zala megyeiek hatalmas molinóval tudatták a szándékukat: Nem leszünk ukrán gyarmat! Nem csak gyerekek, felnőttek közül is többen érkeztek huszár ruhában. Elképesztő látványt nyújtott a nézőtéren a sok huszárcsákó.

81 esztendős Dobri Lajos, a legidősebb huszár
A huszárok az első sorban álltak, hogy felsorakozzanak Orbán Viktor mellett. A magyar huszárok a történelem során mindig kiálltak a magyar szabadságért, a békéért, amire most is nagy szükség van - írja a Ripost.

Bencsik András Szemere Bertalant idézve mondta el, hogy miért vettek részt a huszárok a mai országjáráson Nagykanizsán.

Magyarország szabadsága, ’s a’ magyar nemzet elveszhet, de míg egy huszár él, addig bízom

- írta.


 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

