Huszárok tisztelegtek Orbán Viktornak Nagykanizsán

Március végén már a választás hajrájában tartunk, Orbán Viktor pedig továbbra is fáradhatatlanul dolgozik. Országjárásának következő állomása Nagykanizsán volt kedden este, ahol elképesztő tömeg gyűlt össze. A Dunántúli városban is békemenetellel kezdődött a rendezvény, hatalmas tömeg várta a miniszterelnököt, jóval nagyobb, mint a tiszás rendezvényeken megszokott.
A Békemenet az Erzsébet téren ért véget, ott fogadták Orbán Viktort. A Zala megyeiek hatalmas molinóval tudatták a szándékukat: Nem leszünk ukrán gyarmat! Nem csak gyerekek, felnőttek közül is többen érkeztek huszár ruhában. Elképesztő látványt nyújtott a nézőtéren a sok huszárcsákó.
A huszárok az első sorban álltak, hogy felsorakozzanak Orbán Viktor mellett. A magyar huszárok a történelem során mindig kiálltak a magyar szabadságért, a békéért, amire most is nagy szükség van - írja a Ripost.
Bencsik András Szemere Bertalant idézve mondta el, hogy miért vettek részt a huszárok a mai országjáráson Nagykanizsán.
Magyarország szabadsága, ’s a’ magyar nemzet elveszhet, de míg egy huszár él, addig bízom
- írta.
