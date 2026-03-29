BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Auguszta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Dömötör Csaba: A Tisza eltörölné az árkorlátozásokat és a rezsicsökkentést

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 29. 07:50
A Tisza eltörölné az árkorlátozásokat, a rezsicsökkentést és az elmúlt évtizedek legsúlyosabb megszorító csomagját vezetné be. Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője erről a Kossuth rádió Vasárnapi Újság című műsorában beszélt részletesebben.
Bors
A szerző cikkei

Dömötör Csaba úgy fogalmazott, Kapitány István egy pillanatra megszegte a Tisza hallgatási parancsát, és elárulta, hogy kormányra kerülésük esetén megszüntetnék az ártámogatásokat, ami egyet jelent a védett üzemanyagár és a rezsicsökkentés eltörlésével, és azt is mondta, megszüntetik a multik különadóját is.

Fotó: Balázs Attila

Dömötör Csaba hangsúlyozta, a Tisza miniszterjelöltje nem csinált mást, mint felmondta a Brüsszelben feladott leckét: az Európai Bizottság évek óta követeli az árkorlátozások eltörlését, a különadók kivezetését.

Az EP-képviselő szerint nem véletlen, hogy a tiszás jelölteknek tilos volt ezekről beszélni, hiszen az energia-ártámogatások eltörlése havonta több tízezer forinttal rövidítené meg a magyar családokat. A politikus arra biztatott mindenkit, számolja ki, mekkora többletkiadással járna, hogyha Brüsszelből támogatott és a nemzetközi olajvállalatoktól érkező emberek kerülnének a magyar gazdaság kormányrúdjához, hozzáfűzve: ugyanezek az emberek támogatják a további energiaszankciókat is, ami a még nagyobb áremelkedések garanciája.

Az Európai Bizottság a magyar adózási rendszerbe is sokkal jobban belenyúlna: kétkulcsos jövedelemadót akarnak, megvágnák a családi adókedvezményeket és vagyonadót is javasolnak. Ezek köszöntek vissza a Tisza Párt kiszivárgott programjaiban, amelyet egyébként utána megpróbáltak letagadni 

- közölte Dömötör Csaba.

Az EP-képviselő úgy véli, hogyha ezt végrehajtanák, akkor az a "Bokros csomag ukrán zászlós, tiszás pólós kiadása lenne", az elmúlt évtizedek legsúlyosabb megszorító csomagja.

A politikus leszögezte, ha kormánypártokon múlik, akkor erről szó sem lehet, mert a magyarok pénzének Magyarországon a helye, nem mások háborújában, hanem a magyar családoknál.

A kormány az elmúlt 15 év alatt a különadókból a költségvetésbe érkezett mintegy 15 ezer milliárd forint legnagyobb részét a rezsicsökkentésre, az energia-ártámogatást fenntartására fordította. Ennek köszönhető az, hogy európai összehasonlításban Magyarországon az egyik legalacsonyabb az áram és a gázár - tudatta az EP-képviselő, és hozzátette: a választáson "ez forog kockán".

Dömötör Csaba szerint a választás tétje, hogy továbbra is olyan kormány lesz-e Magyarországon, amely képes a magyarok kezében tartani a jövőt érintő legfontosabb döntéseket.

A politikus kifejtette, a magyar választás jelentősége túlmutat önmagán. Mindenki felsorakozott a nemzetközi politikában, aki egy "hajlongó és engedelmes" kormányt akar Magyarországon, olyat, amely semmire nem mond nemet, és még az előtt kútba ugrik, hogy erre egyáltalán megkérnék. Nem ellenkezik a háborús, a bővítési és a migrációs terv vagy bármely olyan elképzelés ellen, amely káros Magyarország számára.

Szavai szerint ennek érdekében minden bevetnek: "láttuk korábban a lejárató jelentéseket, a visszatartott uniós pénzeket, most ezeken túl már a fizikai fenyegetések is megérkeztek, online cenzúrát vezetnek be, és egy korábban elképzelhetetlen léptékű kémfelvonulást is tapasztalunk". 

Lehallgatják a külügyminisztert, megpróbálnak beépülni a pártokba és a külföldről finanszírozott médiumok és aktivista csoportok részvételével kiterjedt álhírkampányokat indítanak 

- mondta.

Az EP-képviselő leszögezte, a Fidesz-KDNP nem az ő eszközeikkel, nem az ő fenyegető stílusukban fog erre válaszolni, sokkal inkább szavazatokkal április 12-én. Akkor érkezik majd meg a csendes többség válasza, az lesz a leghangosabb, a méltó válasz, azok válasza, akik nem akarják hagyni, hogy mások döntsenek a magyarok jövőjéről.

Dömötör Csaba felidézte a brüsszeli EUobserver című lap bő egy éve megjelent szerkesztőségi állásfoglalását, amelyben azt írták, hogy a háborús politika ellen fellépő Szlovákiával és Magyarországgal szemben minden eszköz megengedett. Felsorolták azokat a lépéseket, amelyekkel nyomást kell gyakorolni szerintük erre a két országra, és ezek között szerepeltek a titkosszolgálati eszközök is.

Nyilvánvalóan azok a titkosszolgálatok fokozzák a tevékenységüket, melyek azért szeretnének kormányváltást, hogy egy olyan kormány legyen hivatalban, amely nem fekszik keresztbe azoknak a terveknek, melyek nem szolgálják Magyarország érdekeit 

- közölte a politikus.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
