Borzalom: gránáttal játszott a 10 éves ukrán kisfiú, nem élte túl a robbanást

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 24. 13:01
civilukrán-orosz háborútragédia
Egy 10 éves kisfiú meghalt, édesanyja pedig megsérült, amikor egy gránát felrobbant a családi házukban a Hmelnickij területén fekvő Mala Kuzselivka faluban. Az ukrán kisfiú története rávilágít arra, hogy a háború borzalmai nem csak a frontvonalban érződnek, hanem a helyiek mindennapjai is tele vannak tragédiákkal.

Megrázó tragédia történt február 22-én este a Hmelnickij terület egyik kistelepülésén, a Dunajivci kistérséghez tartozó Mala Kuzselivkában. A Ukrán Nemzeti Rendőrség megyei főosztályának tájékoztatása szerint egy 10 éves fiú és 45 éves édesanyja tartózkodtak egy szobában, amikor hirtelen robbanás rázta meg az épületet.

Az ukrán kisfiú csak kiváncsi volt, nem élte túl  A kép illusztrációü Fotó: Hans Lucas via AFP

Kiderült: a gyermek egy gránáttal játszott, amely működésbe lépett és felrobbant. A detonáció olyan erejű volt, hogy a kisfiú életveszélyes sérüléseket szenvedett és nem élte túl.

A helyszínre azonnal mentőegységek, nyomozók, kriminalisztikai szakemberek, tűzszerészek és szolgálati kutyás egység érkezett. A mentők hosszasan próbálták újraéleszteni a gyermeket, de sérülései olyan súlyosak voltak, hogy nem tudták megmenteni az életét - írja a Kárpátinfo.

Az édesanyát súlyos sérülésekkel a dunajivci kórház traumatológiai osztályára szállították. Állapotáról egyelőre nem közöltek részleteket.

A rendőrök átvizsgálták a házat és a környező területet, további veszélyes tárgyak után kutatva. A felrobbant gránát maradványait lefoglalták és szakértői vizsgálatra küldték. Az ügyben büntetőeljárás indult.

A háború nem csak a fronton szedi az áldozatait, a helyiek mindennapjait is veszélyezteti. A harcok után nyilvánvalóan nincs takarítás, így fegyverek és gránátok a civilek kezébe kerülhetnek, egy elhagyott gránát most egy teljes családot tett tönkre

Az orosz-ukrán háborúnak rengeteg a civil áldozata

Az orosz-ukrán háború már négy éve tart. Rengeteg a civil áldozat, az adatok szerint eddig 15 ezer civil vesztette életét  és több mint 41 ezren megsérültek. A háború kiemelten sújtja a gyermekeket is, több száz gyerek is meghalt már a háború miatt és rengeteg maradtak árvák. 

 

 

